Mit Geduld und Disziplin

Der Mai steht vor der Tür und vielen börsenaffinen Menschen kommt aktuell zwangsläufig das wohl bekannteste Börsensprichwort in den Sinn: „Sell in May and go away“. Doch wie weise ist diese Weisheit tatsächlich?

Zurückführen lässt sich der Ausspruch auf das 17. bzw. 18. Jahrhundert. Seinerzeit verließ die Londoner Oberschicht, die damals maßgeblich die Londoner Börse bestimmte, nämlich in den Sommermonaten die Stadt und somit war der Börsenhandel stark eingeschränkt. Zumindest diese Ursache ist heute nicht mehr aktuell. Ganz grundsätzlich ist fraglich, wie nachhaltig ein Phänomen sein kann, das allgemein bekannt ist und auf das sich jeder entsprechend einstellen könnte.

Aktiv in der Schiebezone

Börse ist wie das richtige Leben. Auch Ideen und Meinungen, die durch einfache Logik zu widerlegen wären, halten sich hartnäckig in den Köpfen der Menschen. So könnte man auch die aktuelle Situation der Zurückhaltung und Unentschlossenheit an den weltweiten Handelsplätzen mit der „Sell in May-Weisheit“ interpretieren. Selbst wenn die kommenden Sommermonate von einer unspektakulären Seitwärtsbewegung geprägt sein sollten, möchten wir Sie für das große Ganze sensibilisieren. Auf lange Sicht finden die Kurse immer wieder ihren Weg zurück nach Norden und Trading mit „guten“ Unternehmen wird im Durchschnitt stets erfolgreich sein.

Schnell und regional

Björn Bröcher (Rogall) sieht sich selbst als aktiven Trader. So gehören auch kurzfristige Trades zu seinem Repertoire. Beispielsweise kann es vorkommen, dass er Positionen wenige Tage oder gar nur Stunden hält. In seinem wikifolio Aktien-Werte und Trading investiert er weltweit in Aktien, wobei der Schwerpunkt auf deutschen Mid- und Small-Caps liegen soll. Auch anderen Anlageklassen wie Hebelprodukten, ETFs, Fonds und Anlagezertifikaten ist er grundsätzlich nicht abgeneigt, insbesondere wenn es um die Absicherung in schwierigen Marktphasen geht. Bröcher sucht nach Unternehmen, die erhöhte Wachstumsaussichten haben und fundamental günstig bewertet sind. Gelegentlich zieht er als zusätzliche Entscheidungshilfe auch die Charttechnik zu Rate. Aktuell hält er einen hohen Cash-Anteil von 41,6 % und ist in 17 Einzelwerte investiert. Die fünf größten Positionen sind: Daldrup & Söhne, NIBE Industrier, Deutsche Rohstoff, 3U Holding und InMode LTD. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +15,6 % hat Bröcher seit der Auflegung im Oktober 2014 ein Plus von insgesamt +243 % erwirtschaftet.

Charts am laufenden Band

Hinsichtlich des aktiven Tradings geht Joachim Köngeter (joibaer) sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn kommen ausschließlich Kurzfrist-Trades in Frage. Aktienpositionen sollen nur Stunden bzw. maximal ein paar Tage gehalten werden. In seinem wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte konzentriert er sich auf deutsche Nebenwerte, bei welchen er sich die größten Chancen verspricht. Seinen besonders spekulativen Ansatz setzt er hauptsächlich unter Zuhilfenahme der Charttechnik um – sowohl in Bezug auf die Aktienauswahl als auch hinsichtlich der Einstiegszeitpunkte. Aus Gründen der Flexibilität kauft Köngeter auch Short-Produkte oder ETFs. Im Moment ist der Cash-Anteil von 3,3 % für einen Kurzfrist-Trader verhältnismäßig klein. Sein wikifolio besteht aus 28 Einzelwerten und einem DAX Short ETF, der 10 % seines Kapitals ausmacht. Der Lohn seines sehr umtriebigen Trading-Stils ist eine durchschnittliche jährliche Performance von erfreulichen +10,0 %. Seit der Auflage im März 2015 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +114 %.

Außergewöhnliche Situationen erfordern…

Christian Scheid (Scheid) konzentriert sich auf Special Situations, weshalb er auch sein wikifolio genau so benannt hat. Darunter versteht er eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen wie Übernahmekandidaten, Squeeze-Outs, Sonderdividenden, besondere Kursverläufe, abzusehende Gewinnsprünge, besonders stabile Geschäftsmodelle oder spezielle charttechnische Konstellationen. Seinen Schwerpunkt legt er ebenfalls auf deutsche Nebenwerte. Auch er sieht sich als spekulativen und risikobewussten Anleger. Die Haltedauer seiner Positionen variiert von nur wenigen Stunden bzw. Tagen bis hin zu mehreren Monaten. Scheids übergeordnetes Ziel ist es, eine Überrendite im Vergleich zum Gesamtmarkt zu erwirtschaften, in jedem Fall aber eine positive Rendite – ganz unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarkts. Der Cash-Anteil beträgt augenblicklich 38,3 %. In seinem wikifolio befinden sich 26 Einzelpositionen. Die fünf größten Werte sind ProSiebenSat.1 Media, Bijou Brigitte, Verbio, Morphosys und tonies. Im Jahresdurchschnitt legte das wikifolio um gute +11,6 % zu. Die Gesamtrendite seit September 2012 beläuft sich auf ebenfalls eindrucksvolle +220 %.

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche startet montags mit dem ifo-Geschäftsklimaindex. Am Dienstag stellt das US-amerikanische Conference Board die Situation bzgl. des Verbrauchervertrauens vor. Einen Tag später kommt dann das deutsche Verbrauchervertrauen, ermittelt von der GfK. Ebenfalls am Mittwoch werden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter und für nicht militärische Investitionsgüter veröffentlicht. Am Donnerstag wird in den USA das annualisierte Bruttoinlandsprodukt präsentiert, wie auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Freitags gibt es dann die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für Deutschland und für die Eurozone. Ebenfalls am Freitag nimmt die Bank of Japan Stellung zur dortigen Zinssatzentscheidung und zur zukünftigen Geldpolitik.

