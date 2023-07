Foremost Lithium vor NASDAQ-Listing

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Das kanadische Explorationsunternehmen Foremost Lithium Resource & Technology strebt ein Up-Listing an die NASDAQ an. Zur Vorbereitung des Schritts gehört eine Aktienzusammenlegung.

Das kanadische Hartgestein-Lithium-Explorationsunternehmen Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. (CSE: FAT, FSE: F0R0, ISIN: CA3455101012) bereitet ein Listing an der US-Technologiebörse NASDAQ vor.

Vor wenigen Tagen wurde deshalb ein Reverse-Aktiensplit vollzogen. Seit dem 05. Juli werden die Anteile des Unternehmens im Verhältnis 1:50 und mit dem entsprechend multiplizierten Kurswert gehandelt. Am bisherigen Tickersymbol (FAT) ändert sich nichts. Die neue CUSIP lautet 345510200, die – in Europa gebräuchlichere – ISIN lautet neu auf CA3455102002.

Reverse-Stock-Split für NASDAQ-Listing erforderlich

Vor der Aktienzusammenlegung waren 199.669.394 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf, nach der Maßnahme sind es 3.993.387 Aktien. Auf die Ausgabe von Aktienbruchstücken wurde verzichtet. Nach der Zusammenlegung entstehende Bruchteile, die auf weniger als die Hälfte einer Stammaktie lauten, wurden annulliert.

Bruchteile, die auf mindestens die Hälfte einer Stammaktie lauten, werden auf eine vollständige Stammaktie aufgerundet. Ein Barabfindung für eingezogene Bruchteile – die Aktie notierte am Stichtag der Zusammenlegung bei 0,67 CAD – ist nicht vorgesehen.

Die Pläne zum Listing an der NASDAQ waren bereits Ende Juni veröffentlicht worden. Damals hatte Foremost Lithium über die Einreichung der Registrierungserklärung (F-1) bei der US-Börsenaufsicht SEC informiert.

Damit sollen die eigenen Aktien – die bislang ausschließlich in Kanada notiert sind – fortan auch in den USA handelbar sein. Die Regeln der NASDAQ schließen Aktien mit sehr niedrigen Kurswerten aus, weshalb die Aktienzusammenlegung als vorbereitende Maßnahme notwendig war. Die Notierung in Kanada besteht weiterhin.

Kapitalerhöhung für Lithium-Exploration

Es geht jedoch nicht nur um das NASDAQ-Listing der bereits umlaufenden Aktien, sondern auch um eine Kapitalerhöhung. Dazu wurde der IPO-Spezialist ThinkEquity als alleiniger Book-Running-Manager mandatiert.

Das Unternehmen will den Erlös aus der Kapitalerhöhung – deren Umfang bislang nicht im Detail feststeht – u.a. zur Finanzierung von Bohrprogrammen und Explorationsaktivitäten auf seinen Lithium—Konzessionsgebieten einsetzen. Foremost Lithium exploriert die fünf Lithium-Lane-Projekte Zoro, Jean Lake, Grass River, Peg North und Jol in Manitoba sowie Lac Simard South in Quebec.

Der Explorer konzentriert sich vollständig auf das Batteriemetall Lithium. Die Planungen sehen vor, Lithiumoxid (Li₂O) zu gewinnen und anschließend einen Platz in der Wertschöpfungskette von hochwertigem Lithiumhydroxid (LiOH) einzunehmen. Die Hartgesteinsprojekte befinden sich in einer frühen Explorationsphase.

