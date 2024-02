Fasten ist gesund

Am Aschermittwoch begann die Fastenzeit. Die gesundheitlichen Vorteile sprechen klar fürs Fasten und Entschleunigen. Aktuell würde man auch dem Markt gerne dazu raten, denn die Rally der letzten Monate erscheint aufgrund der vielen Unwägbarkeiten inzwischen doch etwas überzogen.

Doch Börse geht anders, sie ist nicht immer vernünftig, sondern manchmal auch sehr emotional bzw. psychologisch: Rein rational lässt sie sich weder erklären noch vorhersagen. Sie ist dynamisch, wild, strebt nach oben und gelegentlich bekommt sie einen Dämpfer.

Seitwärts ist langweilig

Zwei Aktien, deren Charts ebenfalls nur Auf oder Ab kennen, aber keine langen Seitwärtsphasen, sind die Nvidia-Nebenbuhler Broadcom und Advanced Micro Devices (AMD). Der Markt rund um die Künstliche Intelligenz wächst weiter und beschleunigt sich. Beide Titel haben schon zuletzt sehr gut performt, möchten in Zukunft aber noch mehr vom KI-Kuchen abhaben. Dafür haben sie ihre Chips und Prozessoren mit Hochdruck weiterentwickelt und rechnen sich damit gute Chancen aus, dem Platzhirsch Nvidia (endlich) gefährlich werden zu können.

Schwungvoll

Trendfolge- und Momentum-Trades bilden die beiden Kernstrategien, die Martin Winter (twconline) für sein wikifolio Trend und Momentum anwendet. Sein Anlageverhalten ist stark abhängig von den Stimmungen an den Kapitalmärkten. Dabei hat er für sich zwei Extremszenarien definiert. Bei steigenden 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitten in Aktienindices und gleichzeitig steigendem ifo-Geschäftsklimaindex wird ein hoher Aktienanteil gehalten. Günstige Aktien zeichnen sich seiner Meinung nach durch ein niedriges KGV und einen Aufwärtstrend aus. Kehren sich die Bedingungen um, baut er mehr Cash auf. Ergänzend sieht er sich nach kurzfristigen, hauptsächlich news-getriebenen Trades um. Dafür kommen nur Aktien in Frage, die fundamental günstig bewertet sind und ein vielversprechendes Chartbild aufweisen. Aktuell besteht sein wikifolio aus drei ETFs, wobei ein DAX-ETF allein 55,9 % des Gesamtwerts ausmacht. Die Cash-Quote liegt bei 1,6 %. Die restlichen 40,3 % sind auf 30 Aktien aufgeteilt. Neben Broadcom und AMD finden sich dort u.a. auch Universal Health Services, Microsoft sowie Nvidia. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von guten +11,5 % hat Winter seit der Auflegung im Februar 2013 ein Plus von +232 % erwirtschaftet.

Spielerisch

Nach Meinung von Mahan Tahvildari (Mathematiker) ist die Videospielbranche ein besonders solider Wachstumsmarkt. Deswegen investiert er für sein wikifolio Videospiele in internationale Unternehmen, die im weitesten Sinne mit Videospielen zu tun haben. Das können Konsolenhersteller, Publisher, Entwickler, Zulieferer oder Fachhändler sein, aber auch Medienkonzerne, die über Patente, Werbung, Lizenzrechte oder Kooperationen mit Dritten einen Teil ihrer Erlöse in der Videospielbranche erwirtschaften. Tahvildari selbst hat jahrelange Erfahrung und spezifisches Fachwissen in diesem Bereich gesammelt. Zudem hält er sich mit Fachzeitschriften und Unternehmensberichten „up to date“. Aktuelle Trends sind essenziell in seinem persönlichen Entscheidungsprozess. Parallel greift er auf eigene Chartanalysen zurück. Im Moment ist er quasi vollinvestiert und managt 35 Einzelwerte. Unter seinen größten Positionen sind: Microsoft, AMD, Nvidia, Sony und Electronic Arts. Seit der Auflage im August 2016 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +173 %. Dies bedeutet eine eindrucksvolle jährliche Durchschnittsperformance von +14,4 %.

Spartanisch

Marius Rimmelin (audiophile) lässt sich nicht gerne zu tief in die Karten blicken. Die Handelsidee zum wikifolio Internet der Dinge | Technologie beschreibt seine Methodik daher nur grob, ganz ohne besondere Feinheiten seiner Vorgehensweise. Das ist schade, denn seine Performance macht mehr als neugierig. Die Gesamtrendite von +301 % seit Januar 2016 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +18,8 %. Damit lässt Rimmelin sogar die meisten professionellen Hedgefonds-Manager weit hinter sich. Er beschränkt sich auf internationale Aktien und ETFs im Technologiesektor mit einer Spezialisierung auf den Bereich „Internet der Dinge“ (IoT). Seine Methodik basiert auf der fundamentalen Analyse, allerdings behält er die Einzelheiten, wie eingangs bemerkt, für sich. In seltenen Fällen handelt er anhand von aktuellen Nachrichten. Seinen Anlagehorizont gibt er mit mittel- bis langfristig an. Im Moment hält er keine Cash-Reserve. Neben einem ETF besitzt er Anteile von acht IoT-Unternehmen. Abgesehen von AMD findet man auch bei ihm die Aktien von: Super Micro Computer, Microsoft, Nvidia und NXP Semiconductors.

Was kommt?

Die Deutsche Bundesbank eröffnet mit ihrem Monatsbericht am Montag die kommende Berichtswoche. Am Dienstag werden die Zahlen zum Verbraucherpreisindex von der Bank of Canada präsentiert. Die Europäische Kommission äußert sich am Mittwoch zum Verbrauchervertrauen innerhalb der Eurozone. Am Abend wird in den USA das FOMC-Protokoll veröffentlicht. Der Donnerstag ist vollgepackt mit wichtigen Terminen: er beginnt mit dem EcoFin-Treffen. Danach stehen hierzulande, aber auch in der Eurozone und in den USA, jeweils der S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und für Dienstleistungen auf der Tagesordnung. Am Freitag erwarten uns die ifo-Geschäftsaussichten und der ifo-Geschäftsklimaindex. Abschließend nimmt die Fed noch Stellung zu ihrem Bericht über die Geldpolitik.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.