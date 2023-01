Exxon Mobil: Wann die nächste Rallye startet

Montag, 9. Januar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Anleger: die …

...Rohstoffe! Heute soll es um Rohöl gehen und dort um den Basiswert Exxon Mobil Corp. (WKN: 852549). Die Aktien von Exxon Mobil Corp. konsolidieren derzeit auf hohem Niveau. Die Exxon- Mobile-Aktie am Montag, 9. Januar 2023 (16:45 Uhr MEZ) an der Heimatbörse in New York: 110,15 USD (-0,4%).

Die Company. Die Exxon Mobil Corp. ist eines der führendsten und größten Mineralöl-Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~455 Mrd. USD. Das KGV(2023e) beträgt rd. 10,7; die Dividendenrendite fällt mit 3,8 Prozent – vor Steuern – attraktiv aus. Achtung: Die nächsten Geschäftszahlen werden für kommenden 31. Januar erwartet.

Die Ausgangslage. Die Notierungen von Exxon Mobil konsolidieren den zweiten Monat in Folge auf hohem Niveau. Dadurch konnte die im November/Dezember gesehene überkaufte Marktsituation (siehe Slow-Stochastik-Indikator) weiter abgebaut werden. Auch der prozentuale Abstand zwischen Aktienkurs und steigender 200-Tagelinie verringert sich zusehends. Gleichzeitig präsentieren sich die Titel im Bereich ihrer psychologischen Schlüsselmarke ~100 USD als solide unterstützt.

Der Ausblick. Der Exxon-Kurs bleibt auch weiterhin von der Preisentwicklung am Ölmarkt beeinflusst. Das Barrel Rohöl der Marke Brent Crude kostet am Montagnachmittag 80,34 USD (+2,6%). Damit konnte sich der Rohöl-Preis von seinem Vorwochentief (77,67 USD) lösen. Im Vergleich zur Öl-Schwäche haben sich die Kurse von Exxon Mobil zu Jahresbeginn sehr fest präsentiert. Der langfristige Trend zeigt aufwärts und die überkaufte Marktsituation wurde korrigiert. Anleger haben die aktuell gültigen mittelfristigen Schlüsselmarken im Visier: 114,66 USD (Allzeithoch = Widerstand) und 100/102 USD (Unterstützung). Ein Break out über 114,66 USD wäre sehr positiv zu bewerten – sofern dann auch die anderen Rahmendaten passen. Weitere Details hierzu (sowie ein Kursziel) dann, wenn es soweit ist, in der Wochenausgabe meines Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©.

Ein Rückblick. Den Basiswert Exxon Mobil habe ich in meinem Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader© im Portefeuille. Nach mehreren Teilgewinnmitnahmen mit bis zu 68 Prozent Gewinn liegt die Restposition bei aktuell +40 Prozent Gewinn. Die Titel werden von mir im Börsenbrief kontinuierlich weiterverfolgt. Sollte sich hier eine neuerliche, lukrative Einstiegschance offenbaren, so gebe ich dies im Rahmen meines Börsenbriefes bekannt. Weitere Infos zum Produkt:

Bestellung Optionsscheine-Expert-Trader | Stockstreet.de

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen – im Namen meines gesamten Redaktionsteams – ein schönes, gutes und erfolgreiches neues (Börsen)Jahr 2023!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite