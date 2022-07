Die Euro-Strategie!

Die Inflation befindet sich weiter im Aufwind, wie die zuletzt aus den USA gemeldeten Daten offenbaren. Mit einem Anstieg auf mittlerweile 9,1 Prozent ist diese so hoch wie seit 1981 nicht mehr. Auch in Europa klettern die Preise weiter nach oben, so dass sich in dieser Woche der Blick auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank richtet, die ihr Ergebnis am Donnerstag bekanntgeben wird. Größere Überraschungen sind nicht zu erwarten, da eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte bereits im Vorfeld angekündigt wurde. Zur Bekämpfung der Inflation ist dies sicherlich deutlich zu wenig. Allerdings möchte man andererseits ein Wiederaufflammen der Euro-Krise vermeiden. Insofern dürfte es doch spannend werden, wie die europäischen Währungshüter diesen Spagat zu lösen versuchen.In den USA hat FED-Chef Jerome Powell bereits eine weitere Zinsanhebung um 75 Basispunkte in Aussicht gestellt. Angesichts der weiter steigenden Inflation ist aber sogar ein Schritt um einen vollen Prozentpunkt nicht mehr auszuschließen. Dies führt zu einer sich weiter öffnenden Schere zwischen den US- und den europäischen Zinsen. Dieses Szenario begünstigt einen weiter steigenden US-Dollar bzw. einen im Vergleich schwächeren Euro. Was der europäischen Exportwirtschaft sicherlich hilft, sorgt für eine weitere Talfahrt der europäischen Gemeinschaftswährung. So verteuern sich die Schulden der europäischen Länder mit jedem Zinsschritt nach oben. Die ohnehin hohen Schulden Italiens erweisen sich dabei als Bremsklotz. Der Handlungsspielraum der EZB ist daher stark eingeschränkt, während die US-Notenbank bereits angekündigt hat, man werde die Inflation notfalls auch zu Lasten der Wirtschaftsentwicklung bekämpfen. Entsprechend dürfte die erwähnte Schere zwischen den US- und den europäischen Zinsen in absehbarer Zeit nicht kleiner werden, sich kurzfristig sogar weiter öffnen.Wenngleich die Sitzung der EZB in dieser Woche beachtenswert ist, richtet sich der Blick doch viel intensiver auf den Wochenausklang. Am Freitag werden die Wartungsarbeiten bei der Erdgas-Pipeline „North Stream 1“ offiziell beendet. Sollte die Gasversorgung dann wieder aufgenommen werden, dürfte das Aufatmen quer durch die Industrie und Politik auch an der Börse ankommen. Wird die Gasversorgung hingegen nicht mehr im gewohnten Umfang aufgenommen, dürfte dies vor allem die deutsche Industrie sehr hart treffen. In diesem Fall ist von einer weiteren Talfahrt des DAX auszugehen. Gleichzeitig sollte auch die Talfahrt des Euro in eine neue Runde gehen. Die nach nunmehr rund 20 Jahren erneut erreichte Parität dürfte daher nur kurzfristig eine Unterstützung darstellen. Mittelfristig ist noch kein Ende dieser Abwärtsbewegung in Sicht. Eine kurzfristige Erholung des Währungspaares würde sich daher für den Aufbau einer Short-Position eignen!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.