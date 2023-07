Element79 Gold startet umfangreiches Programm bei Dale

Hochgradig anomale Zonen mit Quarzadern, vulkanogenes Massivsulfid und ein massiver Pyritgang mit anomalen Silbervorkommen: Vor dem Spin-Out des Dale-Projekts will Element79 Gold das Potenzial des Gebiets noch mit einem Bodenprogramm untermauern.

Der kanadische Explorer Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, WKN: A3E41D, ISIN: CA28619A1012) hatte vor rund zwei Wochen die Ausgliederung des Goldprojekts Dale in die neu gegründete, hundertprozentige Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp bekanntgegeben. Synergy Metals soll im Wege eines "Plan of Arrangement" ausgegliedert und veräußert werden.

Suche nach zusätzlicher Goldmineralisierung

Um den Marktwert von Synergy Metals zu heben, startet Element79 Gold noch im Juli ein umfangreiches Bodenprogramm auf dem Dale-Projekt. Wie das Unternehmen wurde ein Prospektions-, Abtragungs- und Probeentnahmeprogramm beschlossen, mit der das Projekt auf zusätzliche Goldmineralisierungen untersucht werden soll. Die Resultate sollen zu einem späteren Zeitpunkt in einen 43-101-Bericht einfließen.

Zum Einsatz kommt im Rahmen des Programms mit "Sherp Centaur" auch "eines der fortschrittlichsten Amphibienfahrzeuge auf dem Markt". Das Fahrzeug soll dem Explorationsteam "Zugang zu bisher unzugänglichen Bereichen des Grundstücks mit rauem oder nassem Gelände verschaffen" und sei zudem deutlich kostengünstiger als der Einsatz eines Helikopters.

Der Hintergrund: Sowohl Element79 Gold als auch der Vorbesitzer Placer Dome Canada Limited hatten in der Vergangenheit mittels konventioneller Prospektion "zahlreiche hochgradig anomale Zonen mit Quarzadern und/oder Abscherungen" identifiziert. Diese Zonen sind mit dem Boot gut zugänglich. Die aktuellen Pläne sehen vor, die "Entdeckungen landeinwärts auszudehnen, um ihre Kontinuität zu überprüfen".

Pyritgang mit anomalen Silbervorkommen im Fokus

Die nun anlaufenden Arbeiten verfolgen jedoch noch ein weiteres Ziel. So besitzt Dale Potenzial für andere Arten von Mineralisierungen – etwa für vulkanogenes Massivsulfid (VMS) in den Vulkangesteinen rund um den Dale-Granodioritbestand. Das neue Programm fokussiert einen massiven Pyritgang im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets, in dem in der Vergangenheit anomale Silbervorkommen gefunden wurden.

Die Ausgliederung des Dale-Projekts in der kanadischen Provinz Ontario ist Teil der gegenwärtig vollzogenen Konsolidierung des Portfolios durch Element79 Gold. So wurde kürzlich eine Vereinbarung zum Verkauf von zwei Projekten aus dem eigenen Battle Mountain Portfolio im US-Bundesstaat Nevada an Centra Mining Ltd bekanntgegeben.

CEO Tworek verweist auf Erfolge in der Nachbarschaft

Das Ziel der Konsolidierung ist der Fokus auf die beiden Kernprojekte: Das Lucero-Projekt im peruanischen Arequipa und das Projekt Maverick Springs in Nevada.

Lucero ist eine in der Vergangenheit bereits produzierende hochgradige Gold- und Silbermine, die der Explorer "in naher Zukunft" wieder in Produktion zu bringen plant.

Maverick Springs beherbergt laut einer Mineralressourcenschätzung abgeleitete Ressourcen von 3,71 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Gehalt von 0,92 g/t AuEq (0,34 g/t Au und 43,4 g Ag/t).

Element79 Gold CEO James Tworek zufolge betont das Bodenprogramm die "strategische Ausrichtung, die eine reibungslose Ausgliederung von Synergy Metals Corp" ermöglichen soll. Das Programm werde "das große Potenzial des Grundstücks präsentieren". Er verwies in diesem Zusammenhang auf Projekte in der Umgebung. Hier konnte GFG Resources kürzlich Explorationserfolge vermelden. IAMgold steht zudem vor der Eröffnung der Coté-Mine.

Die Ergebnisse des Bodenprogramms sollen im späteren Verlauf des Sommers veröffentlicht werden.

