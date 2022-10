Direct Communication Solutions profitiert von höheren Budgets für Internet of Things

Gerade im wirtschaftlichen Abschwung setzen Unternehmen weiter auf Technologien rund um das Internet of Things (IoT). Denn sie sehen dieses als Strategie zur Bewältigung des weltweiten Wirtschaftsabschwungs. Im Vordergrund steht die Optimierung der Geschäftsabläufe, wie aus einer neuen Umfrage des US-Branchendienstes Eseye hervorgeht.





96 Prozent der befragten Unternehmen gaben danach an, dass sie planen, ihre IoT-Budgets in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen, verglichen mit 89 Prozent im Jahr 2021. 51 Prozent planen nun, ihre Ausgaben um 51 bis 100 Prozent zu erhöhen, verglichen mit 44 Prozent der Unternehmen im Jahr 2021. Von dieser Entwicklung will auch der IoT-Spezialist Direct Communication Solutions (TSXV: DCS; FRA: 7QU) profitieren, der wie berichtet an die NASDAQ strebt.

Direct Communication Services Inc. hat erst vor Kurzem 1,5 Mio. US-Dollar (1,92 Mio. kanadische Dollar) in Form von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen aufgenommen. Das Geld soll unter anderem dazu dienen, an einer führenden US-Börse gelistet zu werden.



Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 24 Monaten ab dem Ausgabetag und werden mit 10 Prozent pro Jahr verzinst, die halbjährlich gezahlt werden. Gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen können die Zeichner den gesamten oder einen Teil des ausstehenden Kapitalbetrags der Schuldverschreibungen in Stammaktien des Unternehmens umwandeln. Die Schuldverschreibungen sind in Stammaktien des Unternehmens umwandelbar, und zwar zu einem Preis von 1,19 $ (US) oder zu einem Preis, der dem Preis der Aktien der nächsten Finanzierung entspricht, die vor dem zweiten Jahrestag des Abschlusses durchgeführt wird, abzüglich eines Abschlags von 25 %.



Direct Communication ist ein Integrator von Technologielösungen, der sich auf die Verbindung des Internets der Dinge konzentriert. Das Unternehmen bietet Lösungen für reale Probleme. Die Softwareanwendungen und skalierbaren Cloud-Services des Unternehmens sammeln und bewerten geschäftskritische Daten aus allen Arten von Anlagen.





