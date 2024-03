Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX testet heute mal wieder ein neues Allzeithoch

Support gehalten - Blick geht wieder nach oben

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.761, 17.861, 17.879

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.619, 17.490, 17.220

· Oberes Bollinger-Band: 18.075, Mittleres Bollinger-Band: 17.429 und Unteres Bollinger-Band: 16.784

· 100-Tage-Linie: 16.459 und 200-Tage–Linie: 16.133 sowie: 38-Tage-Linie: 17.162

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: fallend | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: durchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.880 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.619, 17.490, 17.220 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Heute wohl schon wieder ein neues Allzeithoch im DAX. Am heutigen Dienstag wird der DAX wohl gleich zu Beginn des Handels ein neues Allzeithoch erreichen. Zumindest wird er dies aber testen. Der deutsche Leitindex bleibt damit weiterhin auf sehr hohem Niveau. Der charttechnische Support bei 17.619 Zählern konnte gestern gehalten werden. Das ist nun die Basis für heute abermals steigende Notierungen. Darunter folgt dann die Fibonacci-Linie bei 17.490 Indexzählern. Bei 17.429 sorgt dann das Mittlere Bollinger-Band für eine zusätzliche Unterstützung. Der DAX ist somit nach unten recht komfortabel abgesichert. Zunächst geht der Blick aber ab 09:00 Uhr eh nach oben.

Übergeordnete Aufwärtsbewegung bleibt trotz „Zuckeleien“ intakt. Selbst vorübergehende Gewinnmitnahmen zum gestrigen Wochenstart konnten nichts daran ändern, dass der DAX gestern dann in Summe einen positiven Wochenstart verbuchen konnte. Das trägt ihn nun auch in den heutigen Dienstagshandel. Das Obere Bollinger-Band bietet nach wie vor Platz nach oben, der nach wie vor deutlich über das Allzeithoch hinausgeht. Es tendiert aktuell bei 18.075 Punkten. Die Unterstützungen von 17.490 bis 17.220 bleiben die nächsten strategischen Supportmarken. Sie bieten dem DAX dabei die nötige „Luft zum Atmen“. Kurzfristig Ausgerichtete orientieren sich weiterhin an der 17.619´er Linie.

Allzeithoch? – Das nächste bitte. Die Hoffnung auf ein abermals neues Allzeithoch bestimmt natürlich auch den heutigen Handelsstart. Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich nach seinen jüngsten Signalen nun wieder neutral. Das durchschnittliche Handelsvolumen bestätigt die Tendenz auf sehr hohem Niveau. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku zeigen sich beide trendfolgend. Das Momentum ist nach wie vor im positiven Bereich. Bezüglich kurzfristiger Absicherungen sollte man sich trotz allem aktuell an den Fibonacci-Linien bei 17.490 und 17.220 Indexzählern ausrichten. Kurzfristiger orientierte Investoren sogar bei 17.619 Punkten. Insgesamt geht der Blick aber nun wieder nach oben.

Fazit:

· Nach leichten Gewinnmitnahmen geht der Blick wieder nach oben

· Charttechnischer Support (17.619) hielt zum Wochenstart

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.