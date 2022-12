Broadcom – eine IT-Perle mit weiterem Potenzial?

Die überraschend niedrigen US-Verbraucherpreisdaten haben an den Aktienmärkten heute Nachmittag für einen neuen Aufwärtsschub ausgelöst. Die Konsolidierung der vergangenen Wochen scheint damit beendet.

Bei einzelnen Aktien sind die Rücksetzer aber ohnehin kaum nennenswert gewesen. Ein Beispiel dafür ist der US-Chiphersteller Broadcom. Die Aktie ist seit dem Tief Mitte Oktober um fast 40 Prozent gestiegen. Aktuell notiert der Titel auf dem höchsten Stand seit sieben Monaten. Gepusht wurde der Aktienkurs zuletzt durch die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. Da profitierte der Halbleiter-Produzent vor allem von der starken Nachfrage durch Hyperscale-Rechenzentren, Service Providern und Unternehmen.

Die Geduld hat sich ausgezahlt

Auf der wikifolio Plattform ist die Aktie noch kein Favorit. Daran haben auch die starken Zahlen bislang nichts geändert. Aktuell ist der US-Titel lediglich in 382 der insgesamt fast 31.000 Musterdepots vertreten. Diejenigen Trader, die frühzeitig bei Broadcom eingestiegen sind, freuen sich wahrscheinlich umso mehr über die starke Performance der vergangenen Wochen. Ramon Bauerfeind (BaRaInvest) etwa hat die Aktie im Sommer in sein wikifolio Zukunftsinvestment aufgenommen und hat hier auch einen vorübergehenden Verlust in Kauf genommen.

Mittlerweile liegt er hier zweistellig im Plus und wird den Titel wohl weiterhin in seinem Portfolio belassen. So lässt sich zumindest sein Kommentar zu den Q3-Ergebnissen deuten: „Broadcom kann mit sehr guten Zahlen aufwarten und hat einmal mehr die Analystenschätzungen getoppt. Die Aktie des Technologieführers für Chip-Lösungen in der Breitbandkommunikation ist dennoch nicht zu hoch bewertet für einen wachstumsstarken Tech-Wert und bietet zudem eine recht ordentliche Dividendenrendite. Die Aktie ist vor allem an schwachen Tagen ein Kauf.“ Der Trader setzt auf Broadcom mit Blick auf seine Handelsidee wohl auch deswegen, weil die Firma durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bietet. Mit dieser Herangehensweise konnte er den Wert seines im Frühjahr 2020 eröffneten wikifolios um 72 Prozent steigern. Im Jahresdurchschnitt macht das eine Performance von gut 22 Prozent.

+71,4 % seit 06.04.2020

-21,7 % 1 Jahr

0,97× Risiko-Faktor

EUR 8.226,37 Investiertes Kapital

202120221002000-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 22,2 Prozent Auch im Segment der Cybersecurity aktiv

Dirk Althaus (techguru) hat die Broadcom-Aktie in seinem wikifolio Cybersecurity Innovators schon mehrfach erfolgreich gehandelt. Der jüngste Einstieg erfolgte Ende Oktober dieses Jahres. Nach mehreren Aufstockungen und auch Teilgewinnmitnahmen liegt er bei dem aktuell größten Depotwert nun mit 11 Prozent im Gewinn. In seinem Kommentar zu den Zahlen beschreibt er auch, warum das Unternehmen in sein sehr spezielles Beuteschema (Player der IT Security- / Cybersecurity-Branche mit hohem Potenzial) passt: „Der IT Gigant hat gestern Zahlen gemeldet und die Erwartungen leicht übertroffen. Neben diversen Netzwerkprodukten bietet Broadcom einige Technologien im Bereich Cybersecurity an. Broadcom hat 2019 Symantec und dieses Jahr vmware inklusive Carbon Black übernommen. Von der Bewertung her finde ich die Aktie aktuell sehr spannend und so konnte ich die Gewichtung durch Zukäufe entsprechend in den letzten Wochen erhöhen. Der Wert ist schon seit 2020 immer mal wieder im Portfolio des Cybersecurity Innovators wikifolios.“ Das wikifolio hat mit dem schwierigen Umfeld im laufenden Jahr zu kämpfen. Das Minus beläuft sich hier auf 33 Prozent. Dank der vorherigen Erfolge beträgt die Gesamtperformance aber trotzdem immer noch attraktive 196 Prozent oder 20 Prozent pro Jahr.

+190,7 % seit 02.01.2017

-31,4 % 1 Jahr

0,89× Risiko-Faktor

EUR 13.323.485,50 Investiertes Kapital

Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2018202020220200400 KennzahlenØ-Perf. pro Jahr: 19,6 Prozent Alle wikifolios mit Broadcom im Depot!

