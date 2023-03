Börse München - die Hits im Februar

Der kurze Monat Februar lief an der Börse nicht so hervorragend wie der Jahresauftakt, aber immerhin konnte der Dax die 15.000er Marke locker halten und schwang sich Mitte des Monats sogar auf über 15.565 Punkte auf – um seitdem jedoch eher seitwärts zu laufen. Gewinnmitnahmen, Sorgen über eine anhaltend hohe Inflation und damit eine größere Attraktivität von Zinspapieren mögen dafür verantwortlich sein.

Der Anteil der deutschen Aktien unter den meistgehandelten Titeln nach Umsätzen lag im Februar bei nur 39 Prozent (44 Prozent), die US-Titel erreichten 25 (24) Prozent. Mit deutlichem Abstand folgen Kanada, die Niederlande, Frankreich, die Kaimaninseln (insbesondere Luckin Coffee, Baidu, Tencent und NIO), Norwegen und Australien (Westgold, BHG Group und Fortescue Metals).

Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, bewegte sich der Auslandsanteil im Februar bei 73 Prozent (71 Prozent). Die USA hielten 24 Prozent (29 Prozent), Kanada als Nummer drei immerhin noch 16 Prozent.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Rheinmetall klettert an die Spitze

Bei deutschen Aktien katapultiert sich der Rüstungskonzern Rheinmetall ganz nach oben, gefolgt von Siemens und der Allianz, die erstmals ihre Spitzenstellung einbüßte. Auch BioNTech fällt um einen Rang zurück, dafür ist mit Bayer und BASF Pharma und Chemie angesagt und der Dax-Rückkehrer Commerzbank schafft es auf Rang sieben.

Die meistgehandelten deutschen Aktien:

Bei der Zahl der Trades ergeben sich nur wenig Änderungen, der Panzerhersteller Rheinmetall bleibt an der Spitze, aber für Siemens und Volkswagen kommen Kulmbacher und Mercedes-Benz mit hinein.

Die meistgehandelten US-Titel: Tesla gibt weiter Gas

Wie schon im Januar und im Gesamtjahr 2022 nimmt Tesla die Spitze der gehandelten US-Aktien ein - der E-Auto-Bauer liegt auch noch vor Rheinmetall aus Deutschland. Ansonsten hat sich bei den US-Titeln wenig geändert, außer dass sich NVidia weiter nach vorne geschoben hat und es der Pharmakonzern Amgen unter die ersten zehn schaffte.

Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Nur geringe Veränderungen gab es, wenn man bei den US-Titeln die Zahl der Trades zugrunde legt: Tatsächlich liegt hier Tesla aber nur auf Rang zwei, während die Spitzenposition SunHydrogen einnimmt. Neu unter den ersten zehn schaffen es nur Core Scientific und Blackstone für Amgen und Paypal.

Die zehn meistgehandelten Aktien ohne Deutschland und die USA: Große Vielfalt

Bei den meistgehandelten Aktien aus aller Welt ohne die USA und Deutschland hat es einiges an Änderungen gegenüber dem Vormonat ergeben. Auch wenn Nel ASA aus Norwegen Spitzenwert bleibt, schafften es mit Quantum Battery, Luckin Coffee, Airbus und Banco Bilbao sowie Total gleich fünf neue Werte unter die ersten zehn. Bezeichnend, dass mit Total und Shell zwei Mineralölkonzerne darunter waren. Es bleibt ein vielfältiger Ländermix von Norwegen bis zu den Kaimaninseln, wobei Unternehmenssitz und Listing nicht immer identisch sind.

Die internationalen Titel:

Blicken wir auf die Zahl der Trades schafft es Quantum Battery an die Spitze, gefolgt von Verses Technologies aus Kanada. Außerdem nimmt American Lithium den letzten Platz ein als zweites Unternehmen, das auch nach Umsätzen unter den ersten zehn liegt. Neu hinzugekommen sind hingegen Neovacs aus Frankreich, EGF Theramed und Trillion Energy aus Kanada, Samsung SDI, Blender Bites und SunMirror.

Die beliebtesten Fonds: Immobilien

Auch bei den Fonds ergaben sich wenig Änderungen, immerhin die Hälfte der ersten zehn nach Umsätzen investiert in Immobilien, der Rest in Aktien und nur einer ist speziell auf ESG ausgerichtet. Der Quantex Global Value Fond konnte sich auch im Februar behaupten, büßte aber einige Plätze ein.

Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Ein breites Spektrum

Die meistgehandelten ETFs zeigen ein breites Spektrum auf, wobei zum einen Themen-ETFs mit dem Agribusiness an erster und Telekommunikation an letzter Stelle sich großer Beliebtheit erfreuen. Neben weltweit gestreuten Aktien spielen auch Zinspapiere und Gold eine wichtige Rolle. Außerdem ein ETF, das auf dem MSCI Europe Climate Change Paris Aligned Select basiert, der europäische Titel, die sich an das Pariser Klimaabkommen halten, berücksichtigt.

Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen im Februar 2023:

Fazit: Tech-Titel und wenig Neues

Auch im Februar konnte die Aktie von Tesla ihre Ausnahmestellung an der Spitze halten, zumindest bei den Umsätzen. Ansonsten gab es wenig Bewegung, um einen eindeutigen Trend auszumachen. Dass Rheinmetall bei den deutschen Werten weit vorne liegt, ist auch keine Überraschung, genauso dass auch die Commerzbank, die Linde im Dax Ende Februar abgelöst hat und sich davor schon großer Beliebtheit erfreute, zu den ersten zehn gehört. Die internationalen Aktien außerhalb Deutschlands und den USA weisen eine hohe Volatilität und einen breiten Länder- und Branchenmix auf.