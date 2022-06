Bitcoin-Future: Kryptos im Ausverkauf

Inflations- und Zinsängste setzten den Aktienmärkten Ende der abgelaufenen Handelswoche sichtlich zu, aber auch die Kryptowährungen konnten sich dieser Angst nicht entziehen und gaben am Wochenende deutlich nach. Dabei liegt die Furcht unter Anlegern in einer Beschleunigung der Zinswende in den USA infolge der überraschend hohen Inflation.

Die am Freitag veröffentlichen Daten zu den Verbraucherpreisen aus Mai haben Anleger vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt, die Inflation legte gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent zu und schickte fast ausnahmslos den gesamten Finanzmarkt abwärts. Ein Blick auf die aktuelle Wochenkerze zeigt hierbei eine Auflösung der vorausgegangenen Handelsspanne um die Horizontalunterstützung von 29.313 Dollar, damit nährt sich der Bitcoin-Future wieder seinen Jahrestiefs bei 25.401 US-Dollar merklich an. Zugleich dürfte es aber für die Zukunft nicht gewesen sein, weitere Abschläge auf eine sehr viel stärkere Horizontalunterstützung aus Ende 2017 sind weiterhin anzunehmen und können als Anlageidee genutzt werden.

Seitwärtsspanne aufgelöst

Die Auflösung der mehrere Wochen andauernden Seitwärtsspanne um 29.313 Punkten hat nun Korrekturpotenzial auf 25.401 US-Dollar und darunter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 22.288 US-Dollar freigesetzt. Hauptziel liegt aber auf den Kursspitzen aus Ende 2017 um 20.000 US-Dollar. Ein kurzfristig bullisches Szenario lässt sich wegen den Zinsängsten und der weiterhin starken Inflation für den Bitcoin-Future derzeit nicht skizzieren, ein Hoffnungsschimmer auf einen Retest des vorausgegangenen Aufwärtstrendkanals dürfte erst oberhalb von 31.737 US-Dollar aufkommen.

Bitcoin-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 28.003 // 29.313 // 32.375 // 34.324 US-Dollar Unterstützungen: 26.868 // 25.401 // 23.842 // 22.383 US-Dollar

Fazit

Die Volatilität im Bitcoin-Future würde es durchaus erlauben ein Direktinvestment mit vorerst kleineren Handelspositionen und Zielen um 25.401, darunter 22.288 und schlussendlich 20.000 US-Dollar einzugehen. Als Anlageinstrument könnte das mit einem Hebel von 2,5 ausgestattete Mini Future Short auf Bitcoin WKN VV2KA2 zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 63 Prozent bereithalten. Entsprechende Ziele im Schein wurden bei 12,68, 15,60 und 17,75 Euro ausgerechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Schwankungsbreite das Niveau von zunächst 31.700 US-Dollar nicht unterschreiten. Hierdurch würde sich im Mini Future ein Stopp-Kurs von 6,76 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV2KA2

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 10,22 - 10,32 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 38.902,39 US-Dollar

Basiswert: Bitcoin-Future KO-Schwelle: 33.110,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 27.283,50 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 17,65 Euro Hebel: 2,5

Kurschance: + 63 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.