Baidu: Komplexe Aufgabe

Knapp über dem Niveau von rund 100 USD versucht sich das Wertpapier des chinesischen Internetkonzerns Baidu an einem Boden und scheint damit zunehmend Erfolg zu erfahren. Doch die bevorstehenden Hürden dürften keine leichte Aufgabe für bullische Investoren darstellen, könnten aber übergeordnet einen größeren Befreiungsschlag herbeiführen.

In der Spitze markierte Baidu aufgrund der weltweiten Geldschwemme im März 2021 noch ein Rekordhoch von 354,82 US-Dollar, musste sich aber von den hohen Bewertungen schnell wieder verabschieden und fiel auf einen fairen Bewertungskurs um 134,00 US-Dollar zurück. Im abgelaufenen und diesem Jahr wurde mehrfach das Niveau von 100,00 US-Dollar getestet und konnte in jedem Fall erfolgreich verteidigt werden. Genauso Ende Oktober, wo die Aktie wieder auf Käufer traf und derzeit eine Erholungsbewegung vollzieht. Verläuft die Erholung genauso wie die letzten, könnten sich bald weiter dynamische Kursgewinne blicken lassen.

100 USD-Support erneut gehalten

Unter der Annahme einer nun gestarteten Erholungsbewegung sollte Baidu mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt bei 115,76 US-Dollar zulegen, dies könnte zeitgleich mit einem nachhaltigen Ausbruch über den Horizontalwiderstand von 116,00 US-Dollar einhergehen. In der Folge könnte Baidu im Anschluss an 126,81 und darüber 135,11 US-Dollar ansteigen und den kürzlich aufgebauten Boden dadurch weiter untermauern. Ein bärisches Szenario für die Aktie würde sich dagegen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 103,32 US-Dollar ergeben, in diesem Szenario müssten sich Anleger auf Verluste zunächst auf 100,89 US-Dollar einstellen, darunter sogar in den zweistelligen Bereich von 95,85 US-Dollar. Anhaltspunkte für letzteren Fall werden derzeit allerdings nicht gesehen.

Baidu Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Baidu Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD8A2V

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

0,73 – 0,74 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,860 Euro

Basiswert:

Baidu Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

113,42 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

1,33 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 80 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.