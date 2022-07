Alphabet stabilisiert sich

Mit einem erwartetem KGV 2024 von knapp 16 scheint das Papier von Alphabet nicht mehr überteuert. Analysten trauen der Aktie auf 52-Wochen-Sicht ein Plus von 48 Prozent zu. Aktuell wurde nach dem Abverkauf der Technologiewerte, der auch Alphabet betroffen hat, ein Boden gebildet. Von diesem Niveau sind auch Kurssteigerungen möglich.

Der Kursrutsch an den Weltbörsen vernichtete im ersten Halbjahr 2022 Billionen-Werte. Allein die Marktkapitalisierung der 100 teuersten Unternehmen sank im Verlauf der ersten sechs Monate um 17 Prozent oder 6,1 Billionen Dollar auf rund 29,8 Billionen Dollar. Zuletzt setzten Investoren eher auf Profitabilität als auf Wachstum. Nachdem Alphabet sehr profitabel ist, war auch der Kursverlust ausgehend vom All Time High bis zum partiellen Tief am 25. Mai 2022 mit 32 Prozent nicht so desaströs. Kursrückgänge bei anderen Technologiewerten fielen weit drastischer aus. Mittlerweile scheint ein Boden gefunden zu sein, womit der Verlust gemessen am All Time High nur mehr mit 20 Prozent zu Buche schlägt.

Zum Chart

Mit dem Schlusskurs am 8. Juli bei 2403,37 US-Dollar ist Alphabet für die Masse der Kleinanleger zu teuer. Aus diesem Grund strebt das Management einen Aktiensplit im Ausmaß von eins zu zwanzig am 15. Juli an. Seinen Split kündigte Alphabet am 1. Februar an. Von da aus ging es am Folgetag um bis zu zehn Prozent auf 3042 US-Dollar aufwärts. In der weiteren Folge verlor der Kurs an Wert und fand am 24. Mai sein partielles Tief im Bereich der Kernunterstützung zwischen 2031,86 US-Dollar und 2137,78 US-Dollar. Mittlerweile scheint ein Boden gefunden zu sein, wobei der Kurs die letzten vier Handelstage knapp 13 Prozent an Zugewinn verzeichnen konnte. Analysten trauen der Aktie auf 52-Wochen-Sicht ein Plus von 48 Prozent zu. Bis zum Jahr 2024 ist ein Gewinn pro Aktie im Ausmaß von 34 Prozent eingeplant. Dieses Wachstum drückt das erwartete KGV 2024 auf knapp 16, was für einen wachsenden Internet und Softwarekonzern nicht überteuert erscheint.

Alphabet Inc. (C Shares) (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2410,35 // 2550,79 US-Dollar Unterstützungen: 2137,78 // 2031,86 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KG2DNW ) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Alphabet-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,69 profitieren und das Ziel bei 2630,79 US-Dollar ins Auge fassen (8,61 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 2224,86 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,63 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KG2DNW

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,39 - 6,40 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 1759,33 US-Dollar

Basiswert: Alphabet Inc. (C Shares) KO-Schwelle: 1759,33 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 2404,44 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,61 Euro Hebel: 3,69

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Citigroup

