Das Fazit habe Bestand: Prozentual zweistelliges Umsatzwachstum, nachhaltige Margensteigerungen und ein verstärkter Fokus auf den Cashflow - bei adesso stimme die Mischung. Setze das Unternehmen den nachhaltigen Wachstumskurs fort, dürfte die Aktie ebenfalls wieder den Vorwärtsgang einlegen und deutlich höhere Kursregionen ansteuern. (Analyse vom 25.03.2024)



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (25.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie IT-Dienstleisters adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Trotz einer schwierigen konjunkturellen Gesamtwirtschaftslage habe adesso nach dem Übergangsjahr 2023 für das laufende Jahr wieder die Rückkehr auf den profitablen Wachstumspfad in Aussicht gestellt. Die Aktie des IT-Dienstleisters dürfte diesem Trend folgen und mittelfristig ebenfalls wieder den Vorwärtsgang einlegen.Während die deutsche Wirtschaftsleistung insgesamt 2023 leicht rückläufig gewesen sei, hätten die für adesso wichtigen Teilbereiche IT-Services und Software weiter starkes Wachstum verzeichnet, wenngleich die Dynamik gegenüber dem Vorjahr abgenommen habe. Das Unternehmen profitiere dabei von einer anhaltend hohen Nachfrage nach den eigenen Digitalisierungsdienstleistungen über alle Kernbranchen hinweg.Womit verdiene adesso sein Geld? Die Dortmunder würden sich als Partner für die digitale Transformation auf ausgewählte Bereiche wie den öffentlichen Sektor, Versicherungen, Banken oder das Gesundheitswesen konzentrieren. Viele Firmen und Institute lägen beim Thema Digitalisierung und Standardsoftware noch immer zurück und hätten deutliches Nachholpotenzial. Adesso sorge durch Beratung und maßgeschneiderte Softwareentwicklung für die optimale Unterstützung der Geschäftsentwicklung seiner Kunden in Europa.Nach einer Delle beim Gewinnwachstum im Jahr 2003 würden die Westfalen im laufenden Jahr bei Umsatz und Ergebnis wieder ordentlich wachsen wollen. Auslastungs- und damit einhergehende Margenprobleme hätten adesso ausgebremst. "Da die Auslastungsschwäche nicht nachfragebedingt zustande kam, sondern Folge unseres sehr starken Mitarbeitendenaufbaus war, haben wir bereits frühzeitig 2023 Maßnahmen eingeleitet, um die Auslastung wieder zu steigern", so Finanzvorstand Jörg Schroeder gegenüber dem "Aktionär".Der Umsatz solle auf mehr als 1,25 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,136 Milliarden Euro) steigen. Das EBITDA werde bei verbesserter Profitabilität zwischen 110 bis 130 Millionen Euro (Vorjahr: 80 Millionen Euro) gesehen. In der Mitte würde bei einem operativen Gewinnanstieg von 50 Prozent bereits wieder eine Marge von knapp zehn Prozent erreicht.Unter dem Strich könnte für 2024 so wieder ein Gewinn je Aktie von 4,15 Euro (2023: 0,53 Euro) zu Buche stehen. Im Jahr 2025 sei aus heutiger Sicht bei Erlösen von 1,44 Milliarden Euro dann schon ein Gewinn je Aktie jenseits der 7-Euro-Marke möglich. Das KGV würde von 26 für 2024 auf 15 fallen. Angesichts der Wachstumsraten wäre ein KGV jenseits von 20 durchaus gerechtfertigt.Für zusätzliche Fantasie würden in den kommenden Jahren weitere Marktanteilsgewinne sorgen, die auf dem guten Ruf des Unternehmens sowie den erfolgreich durchgeführten Projekten, am Ende auf der weiteren Durchdringung bereits adressierter Märkte, dem Eintritt in neue Branchen, der regionalen Expansion sowie der Erweiterung des eigenen Produkt- und Lösungsportfolios basieren würden. Vor dem Hintergrund der starken Wachstumsraten und einer zunehmenden Größe würden Themen wie Working Capital Management und die Cashflows künftig noch stärker als bisher den Fokus rücken.