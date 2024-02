Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (26.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie IT-Dienstleisters adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Mit den vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und dem Ausblick auf die kommenden Monate habe adesso die schnelle Rückkehr auf den Wachstumspfad in Aussicht gestellt. Aus fundamentaler Sicht dürfte die adesso-Aktie damit nun wieder den Vorwärtsgang einlegen - eigentlich!Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 habe adesso den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent auf 1,136 Mio. Euro (Vorjahr: 900,3 Mio. Euro steigern können. Dabei sei ein EBITDA in Höhe von 80,0 Mio. Euro (Vorjahr: 92,9 Mio. Euro) erzielt worden. Damit treffe adesso die zu den Neunmonatszahlen 2023 angepasste Jahresprognose. Besonders wichtig: Nach dem bekanntermaßen schwachen ersten Halbjahr (EBITDA-Marge 4,6 Prozent) habe die EBITDA-Marge in der zweiten Jahreshälfte bereits wieder bei 9,3 Prozent gelegen.Auch der Ausblick passe: Trotz einer schwierigen konjunkturellen Gesamtwirtschaftslage sehe der Vorstand die weiteren Wachstumsaussichten für die IT-Branche und entlang der anhaltenden Digitalisierungsnachfrage insbesondere für adesso selbst. Für 2024 werde für den Umsatz daher eine zweistellige Wachstumsrate erwartet. Demnach solle der Umsatz auf mehr als 1,25 Mrd. Euro und das EBITDA bei verbesserter Profitabilität auf 110 bis 130 Mio. Euro gesteigert werden. In der Mitte würde bei einem operativen Gewinnanstieg von 50 Prozent bereits wieder eine Marge von knapp zehn Prozent erreicht.Es deute also einiges darauf hin, dass adesso wie geplant die Rückkehr auf den profitablen Wachstumspfad gelinge, auch wenn Wachstum und Marge in der Vergangenheit noch dynamischer ausgefallen seien. Damit sollten die Sorgen vor einer anhaltend schwachen operativen Entwicklung aber vom Tisch und der Weg für steigende Kurse geebnet sein.In einer ersten Reaktion könne sich die adesso-Aktie von den jüngsten Tiefstständen lösen. Nachdem der Titel in den vergangenen Wochen immer wieder ausgebremst worden sei, könnte nun der viel zitierte Deckel weg sein. Setze sich die Einschätzung am Markt durch, dass adesso die Rückkehr auf den profitablen Wachstumspfad wie geplant gelinge, dürfte das Papier wieder in einen Aufwärtstrend übergehen. Das passende charttechnische Kaufsignal würde mit dem Sprung über die 110-Euro-Marke fallen.Risikobewusste Investoren können sich aber durchaus schon jetzt entsprechend positionieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das nächste Kursziel für die adesso-Aktie laute 125 Euro. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 26.02.2024)