Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (09.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Die Aktionäre des norwegischen Düngemittelspezialisten Yara dürften sich am Freitag über den kräftigen Kursanstieg der Anteile freuen. Denn das Unternehmen habe zwar über einen deutlichen Gewinnrückgang berichtet, damit aber die Prognosen der Analysten übertroffen. Indes werde die Dividende jedoch erheblich reduziert.Denn nachdem Yara im vergangenen Jahr noch 55 Norwegische Kronen (NOK) ausgeschüttet habe, sollten es im Juni des laufenden Jahres nur noch 5,00 Kronen werden. Damit würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau die Dividendenrendite auf nur noch 1,5 Prozent belaufen. Die lange im Zusammenhang mit Yara genutzte Bezeichnung "Dividendenperle" könne also vorerst nicht mehr verwendet werden.Doch die Norweger hätten heute auch durchaus erfreuliche Nachrichten geliefert. So habe das operative Ergebnis (EBITDA) mit 586 Millionen Dollar knapp 50 Prozent über den Prognosen der Analysten gelegen. Daher verbuche die Yara-Aktie aktuell den besten Handelstag seit dem Jahre 2022. Yaras Vorstandschef Svein Tore Holsether habe erklärt: "Nach starken Finanzergebnissen im Jahr 2022 wurden die Ergebnisse im Jahr 2023 von deutlich niedrigeren Marktpreisen und einmaligen Effekten beeinträchtigt."Mutige können weiterhin darauf setzen, dass dies gelingt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Yara International-Aktie. Wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 29,00 Euro sichere die Position vor größeren Kursverlusten ab. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link