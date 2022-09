Börse Stuttgart-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

27,10 EUR 0,00% (29.09.2022, 09:57)



Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

27,20 EUR -1,81% (29.09.2022, 15:25)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (29.09.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS).Trotz der anhaltenden Ungewissheiten und einer nahezu Starre am Transaktionsmarkt habe das Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen über einen Ankauf und einen Verkauf berichten können.Heute habe UBM den Verkauf des Central Tower Berlin Projekts gemeldet, welches zusammen mit CESA entstanden sei. Hier sei ursprünglich ein Hotel- und Boardinghaus am Alexanderplatz in Berlin geplant gewesen, welches jedoch im Zuge der neuen strategischen Ausrichtung der Gesellschaft auf Eis gelegt und zum Verkauf angedacht gewesen sei. Das mehr als 2 Tausend qm große Grundstück sei nun an HB Reavis verkauft worden. Es seien keine Kennzahlen zum Verkauf genannt worden, die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass der Verkaufspreis im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich liege, wovon rund 50% der UBM zustünden. Somit werde die bereits zum Halbjahr hohe Liquidität zum Ende des dritten Quartals weiter ausgebaut und die Nettoverschuldung weiter verringert. Die Analysten würden außerdem von einem geringen Verkaufsgewinn ausgehen, welcher sich ebenfalls in den Neunmonatszahlen niederschlagen werde.Vor zwei Wochen, am 13. September, habe das Unternehmen den Zukauf eines Projekts im Düsseldorfer Medienhafen vermeldet. Hier wolle UBM ein Holz-Hybrid-Bürogebäude mit acht Stockwerken und einer Bruttogeschossfläche von mindesten 10 Tsd. qm erreichten. Außerdem sollten unterirdisch 105 Stellplätze mit einer Bruttogeschossfläche von über 4 Tsd. qm entstehen. Der Kaufpreis habe sich auf 1.335 Euro pro qm BGF belaufen. Das Grundstück liege in einer sehr attraktiven Lage, an welcher sich bereits namhafte Firmen wie z.B. das Headquarter von Trivago befinden würden, sowie Restaurants, Bars und Clubs. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die die gute Lage im Zusammenhang mit dem überzeugenden und zukunftsorientierten Konzept der UBM auf rege Nachfrage bei zukünftigen Mietern stoßen werde. Von einer Fertigstellung würden die Analysten in 2025/26 ausgehen.Die Analysten sähen die News der vergangenen Wochen als sehr erfreulich, da der Verkauf des nicht-strategischen Projekts die Bilanz des Unternehmens nochmals verbessere und der Zukauf die Pipeline lukrativ ausbaue. Nichtsdestotrotz hätten sich die allgemeinen Marktbedingungen weiter verschlechtert, das Zinsumfeld sei weiter angestiegen und die Regulierungen hinsichtlich Finanzierungen würden immer restriktiver.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie: