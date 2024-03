Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Toll Brothers Inc.:



Toll Brothers, Inc. (ISIN: US8894781033, WKN: 871450, Ticker-Symbol: TLK, NYSE-Symbol: TOL) ist ein Bauunternehmen für Luxusimmobilien. Toll Brothers entwirft, baut, vermarktet, verkauft und arrangiert Finanzierungen für eine Reihe von luxuriösen Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Masterplänen für Golfanlagen und städtischen Gemeinden. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Toll Brothers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toll Brothers Inc. (ISIN: US8894781033, WKN: 871450, Ticker-Symbol: TLK, NYSE-Symbol: TOL) unter die Lupe.Luxus-Aktien hätten in den vergangenen Jahren zu den absoluten Anlagelieblingen gehört. Das gelte vor allem für LVMH, dem Flaggschiff der Luxusgüterindustrie. Zuletzt seien sie aber reihenweise ins Stottern gekommen. Kering sei zuletzt sogar abgeschmiert. Nicht jedoch diese Aktie, die bisher noch weitestgehend unter dem Luxus-Radar fliege.Luxus plus Immobilien - diese Mischung sei am Aktienmarkt nahezu einzigartig. Genau das biete Toll Brothers, der größte Hersteller und Verkäufer von Luxusimmobilien in den USA. Die Aktionär-Empfehlung aus Ausgabe 10/2024 kenne im Gegensatz zu anderen Luxus-Aktien auch in diesem Jahr und vor allem in diesen Tagen kein Halten.Seit der Vorstellung vor nicht einmal einem Monat liege Toll Brothers bereits 13,7 Prozent im Plus. Zuletzt habe die Aktie von einem weiteren positiven Analystenkommentar profitiert. Oppenheimer habe sein "Outperform"-Votum für Toll Brothers beibehalten und das Kursziel von zuvor 141 auf 157 Dollar angehoben.Oppenheimer identifiziere Toll Brothers als Top-Pick innerhalb des Hausbausektors, inklusive eines positiven Ausblicks auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens bis 2025. Die Experten würden die strategische Verlagerung hin zu spekulativen Häusern, die ohne einen bestimmten Käufer gebaut würden, hervorheben. Dieser Schritt werde das Volumenwachstum in den kommenden Jahren beschleunigen.Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Spezialimmobilien sei bei Toll Brothers besonders wichtig. Durch die Beibehaltung stabiler Bruttomargen bei gleichzeitiger potenzieller Steigerung des Volumenwachstums sehe Oppenheimer den Luxushausbauer in der Lage, seine finanzielle Leistung und den Unternehmenswert zu steigern.Toll Brothers sei zu Recht im Höhenflug. Das Unternehmen bietet eine einzigartige Mischung aus Luxus und Immobilien und zeigt, dass das Luxus-Segment noch viel mehr als die Aktien der großen Mode- und Champagnermarken zu bieten hat, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2024)