NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

112,72 USD +12,72% (31.01.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (01.02.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Wlodarczak von Pivotal Research:Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, erhöht das Kursziel für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von 100 auf 130 USD.Spotify habe ein "insgesamt besser als erwartetes" viertes Quartal gemeldet, in dem die monatlichen aktiven Premium-/Werbekunden die Schätzungen übertroffen hätten und die Verluste beim freien Cashflow geringer ausgefallen seien als erwartet, so der Analyst in einer Research-Note. Die gute Nachricht sei, dass sich Spotifys "sehr hohe" Investitionen im Jahr 2022 auszahlen würden, so Pivotal. Die Herausforderung werde darin bestehen, das solide Wachstum der aktiven Nutzer aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig auf die Verbesserung der Finanzerträge zu konzentrieren, heiße es weiter.Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, stuft die Aktie von Spotify unverändert mit dem Votum "hold" ein. (Analyse vom 01.02.2023)