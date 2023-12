NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

188,71 USD -1,11% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Pivotal Research:Die Analysten von Pivotal Research stufen die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von "hold" auf "buy" hoch.Die Firma prognostiziere ein höheres mittel- bis langfristiges EBITDA und einen höheren freien Cashflow, da sich das Unternehmen wieder auf seine Finanzdisziplin konzentriere, und sehe anhaltend starke Ergebnisse und die Fähigkeit, den Preis ohne nennenswerte Abwanderung zu erzielen, so Pivotal gegenüber Investoren. Es scheine, dass Spotify den Krieg um digitale Audio-Streaming-Inhalte gewonnen habe, so die Analysten weiter.Die Analysten von Pivotal Research stufen die Spotify-Aktie von "hold" auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von 170 auf 265 USD. (Analyse vom 21.12.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:175,40 EUR +1,50% (21.12.2023, 12:57)