Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (22.03.2024/ac/a/n)



Philadelphia (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Janney Montgomery Scott:Die Analysten von Janney Montgomery Scott stufen die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) von "buy" auf "neutral" herab und schätzen den fairen Wert auf 63 US-Dollar nachdem sie sich letzte Woche mit dem Leiter der IR-Abteilung des Unternehmens, J.B. Lowe, getroffen hatten.Die Kommentare während des Treffens hätten mit den Kommentaren in der Telefonkonferenz zum vierten Quartal Ende Februar übereingestimmt, in denen es um den Abbau von Lagerbeständen in den USA und Europa, die Wettbewerbslandschaft in den USA und Europa und die Aussichten für die Leistung des privaten und gewerblichen Teilsegments gegangen sei. Die aktualisierte Fair-Value-Schätzung des Unternehmens spiegele ein gewisses bescheidenes Abwärtspotenzial und eine begrenzte Sichtbarkeit und Gewissheit in Bezug auf die Erholung des Vertriebskanals wider.Die Analysten von Janney Montgomery Scott stufen die SolarEdge-Aktie von "buy" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:59,90 EUR -2,17% (22.03.2024, 22:26)