Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Philadelphia (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von Janney Montgomery Scott:Sean Milligan, Analyst von Janney Montgomery Scott, nimmt die Coverage für die Aktie von SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) mit einem "buy"-Rating und einer Fair-Value-Schätzung von 351 USD auf.Das israelische Unternehmen sei der "führende Anbieter" von Solarwechselrichtern auf Umsatzbasis mit Niederlassungen in 36 Ländern und habe insgesamt 40 GW an Systemen weltweit ausgeliefert, so der Analyst. Milligan schätze, dass SolarEdge unter den in den USA börsennotierten Solar-OEM-Anbietern die größte Diversifizierung in Bezug auf Geo- und Endmärkte aufweise und stelle fest, dass die europäischen Kernmärkte bis 2023 ein erhebliches Wachstum verzeichnen würden.Sean Milligan, Analyst von Janney Montgomery Scott, stuft die SolarEdge-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 05.04.2023)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:254,00 EUR -4,96% (05.04.2023, 16:56)