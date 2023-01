Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse der Marktbreite zählt sowohl zu unseren absoluten Pflicht- als auch unseren Lieblingsaufgaben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820).



Schnell und unkompliziert eine große Anzahl von Aktien überprüfen zu können, sei zweifelsohne eine der wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke könnten Investorinnen und Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliege, in der die Flut alle Boote hebe, oder ob der Wind eher von vorne komme. Der älteste Marktbreiteindikator überhaupt - die sog. Advance-/Decline-Linie - sorge nun in Europa für einen echten Knalleffekt. Bereits in unserem Jahresausblick war der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle im STOXX Europe 600® enthaltenen Papiere eines unserer Kernargumente "pro alte Welt", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Nach einer charttechnischen Konsolidierungsflagge sei jüngst mit einem neuen Allzeithoch das nächste Ausrufezeichen seitens dieses Marktbreitemaßstabs gefolgt. Selbst jenseits des Atlantiks für die dortigen Aktienindices habe sich die Advance-/Decline-Linie zuletzt deutlich verbessert. Per saldo stelle die Marktbreite derzeit einen unterstützenden Faktor dar, sodass sich der freundliche Jahresstart durchaus fortsetzen könnte. (18.01.2023/ac/a/m)



