NASDAQ-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:

4,48 USD -8,76% (20.02.2024, 17:48)



ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie:

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie:

ZSV



TSE-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



NASDAQ-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



Das Bergbauunternehmen SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker-Symbol: ZSV, Toronto Stock Exchange-Symbol: SSRM, NASDAQ-Symbol: SSRM) (ehemals Silver Standard Resources Inc.) hat sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldminen in Argentinien, Mexiko, Peru, den USA, Türkei und Kanada spezialisiert. Hauptsitz der Bergbaugesellschaft ist Vancouver, British Columbia. (20.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Minenbetreibers SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) unter die Lupe.Beim kanadischen Rohstoff-Konzern sei noch keine Erholung in Sicht. Das Unglück in der Türkei auf der Cöpler-Mine halle noch immer nach. Mittlerweile seien sogar Manager der Mine verhaftet worden. Wann und ob die Mine wieder in Produktion gehen werde, stehe in den Sternen. Dazu könne man aktuell nur rätseln, welche Regressforderungen auf SSR Mining zukämen. Die Aktie bleibe eine Black Box und Anleger sollten einen Bogen um den Titel machen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:4,135 EUR -7,49% (20.02.2024, 17:57)TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:6,06 CAD -8,18% (20.02.2024, 17:48)