SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA. (15.02.2024/ac/a/a)



Der Aktienkurs von SSR Mining habe ein Desaster erlebt. Der kanadische Rohstoff-Konzern habe den Zusammenbruch eines Leach Pads auf der Cöpler-Mine in der Türkei gemeldet. Dabei seien neun Arbeiter vermisst worden. Die Mine sei folglich außer Betrieb genommen worden. Bei den Investoren würden Fragen bleiben: Greife eine Versicherung? Wie habe es zu dem Unglück kommen können? Welche Umweltschäden seien entstanden? Welche Regressforderungen kämen auf SSR Mining zu? Die Aktie habe mit einem wahren Crash auf die Meldung reagiert. Auch wenn das Papier optisch günstig aussehe, sei das Ganze jetzt eine Black Box. Niemand werde in den kommenden Wochen sagen können, welche finanziellen Auswirkungen das Ganze auf SSR Mining habe, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2024)