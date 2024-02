NASDAQ-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:

4,9075 USD +1,60% (16.02.2024, 21:59)



ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie:

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie:

ZSV



TSE-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



NASDAQ-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



Das Bergbauunternehmen SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker-Symbol: ZSV, Toronto Stock Exchange-Symbol: SSRM, NASDAQ-Symbol: SSRM) (ehemals Silver Standard Resources Inc.) hat sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldminen in Argentinien, Mexiko, Peru, den USA, Türkei und Kanada spezialisiert. Hauptsitz der Bergbaugesellschaft ist Vancouver, British Columbia. (20.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Das kanadische Kreditinstitut RBC Capital Markets stuft die Aktie von SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker-Symbol: ZSV, Toronto Stock Exchange-Symbol: SSRM, NASDAQ-Symbol: SSRM) von "sector-perform" auf "underperform" zurück.RBC Capital Markets gehe nun von einem Wert und einer Produktion von Null für die Minen von Çöpler/Hod Maden in der Türkei aus. Dies folge auf die Nachricht, dass die Umweltgenehmigungen von Çöpler widerrufen und Mitarbeiter angeklagt worden seien, was darauf hindeute, dass die Bewertungsrisiken im Zuge der Entwicklung der Situation und der anhaltenden Volatilität des Aktienkurses erneut gestiegen seien, so die RBC-Analysten in einer Research-Note an die Investoren.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von SSR Mining von "sector-perform" auf "underperform" herab und halbieren das Kursziel von 6 auf 3 USD. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:4,10 EUR -8,28% (20.02.2024, 12:45)TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:6,60 CAD +1,85% (16.02.2024, 22:00)