Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,25 EUR +0,77% (04.03.2024, 09:20)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 145 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (04.03.2024/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Seit Sommer vergangenen Jahres habe die SMA Solar Technology-Aktie einen scharfen Kursverfall hinnehmen müssen, welcher den Solartitel von dreistelligen Notierungen auf 45 EUR habe fallen lassen. Auf Basis der wichtigen Haltezone bei rund 50 EUR sei es letztlich zu einer Stabilisierung gekommen. Charttechnisch gehe die dynamische Erholung der letzten Woche mit der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 53,17 EUR), dem Bruch des Abwärtstrends seit dem Hochsommer 2023 (akt. bei 54,35 EUR) sowie dem Abschluss eines klassischen Doppelbodens einher.Begleitet werde der diskutierte Ausbruch von verschiedenen konstruktiven Indikatorsignalen. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den MACD und die Relative Stärke nach Levy. Beide Trendfolger würden positive Divergenzen und neue Einstiegssignale ausweisen - der MACD zudem auf historisch niedrigem Niveau. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der Trendwendeformation - lasse sich auf rund 65 EUR taxieren. In diesem Dunstkreis würden mit dem Hoch vom Oktober 2023 (67,40 EUR) sowie den Tiefs vom August und März bei 68,25/68,60 EUR markante horizontale Barrieren.Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die oben genannte Glättungslinie nicht mehr zu unterschreiten. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:59,75 EUR +1,53% (04.03.2024, 09:06)