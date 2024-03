ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 145 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (07.03.2024/ac/a/t)



Der Wechselrichterhersteller SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Dank der anhaltend guten Nachfrage und Lieferkettenentspannungen sei der Umsatz nach ersten Berechnungen um 78,6 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro geklettert. Das operative Ergebnis habe sich noch stärker von 70 auf 311 Mio. Euro verbessert. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 225,7 Mio. Euro gestanden, nach 55,8 Mio. Euro im Vorjahr. Der Marktkonsens sei damit übertroffen worden.Auch der Ausblick sei - sehr zu Freude der Börse - besser ausgefallen als erwartet. Vor allem das Umsatzziel von 1,95 bis 2,22 Mrd. Euro zeuge von Zuversicht, habe ein Händler kommentiert. Den operativen Gewinn sehe SMA bei 220 bis 290 Mio. Euro. Dabei blicke das Solarunternehmen auf einen Auftragsbestand von 1,7 Mrd. Euro. Mit dem Kurssprung, mit dem die guten Nachrichten an der Börse gefeiert worden seien, stünden die Zeichen bei der zuletzt verschmähten Aktie auf Stabilisierung. (Ausgabe 09/2024)