Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

173,40 EUR -1,42% (05.03.2024, 18:08)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

173,48 EUR -0,99% (05.03.2024, 17:43)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse von "Kauf" auf "Halten" zurück.Der Gesamtumsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 5% auf EUR 8,47 Mrd. gestiegen (währungsbereinigt +9%) und habe damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 8,32 Mrd. übertroffen. Die Cloud-Umsätze seien um 20% auf EUR 3,70 Mrd. gestiegen (währungsbereinigt +25%), was erneut auf die starke Nachfrage nach der Cloud-Version von SAP S/4HANA (+55%) zurückzuführen sei. SAP sei es auch erneut gelungen, die Profitabilität deutlich zu verbessern. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie liege bei EUR 1,41 (+41% zum VJ). Die Konsensschätzungen von im Schnitt EUR 1,59 hätten allerdings nicht erreicht werden können.Der Umsatz mit Softwarelizenzen sei um weitere 7% zurückgegangen. Da diese Zahlungen lediglich zu einem einmaligen Geldfluss führen würden, sei im Gegenzug der Anteil der besser planbaren Umsätze am gesamten Umsatz weiter gestiegen. Dieser habe sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 77% erhöht. Der Vorteil davon bestehe zum einen darin, dass wiederkehrende Einnahmen eine bessere Planungssicherheit bieten würden. Zum anderen könnten Kunden bei Lizenzen Upgrades hinauszögern, wohingegen beim Abo-Modell ein Aussetzen der Zahlungen einen Stillstand bedeuten würde.Microsoft stelle mit dem neuen KI-Assistenten eine Alternative zu Softwareunternehmen wie SAP vor, mit der Unternehmensprozesse direkt aus Outlook oder Word gesteuert werden könnten. Vor allem der erst letzte Woche vorgestellte Copilot for Finance stelle dabei für SAP eine starke Konkurrenz dar. Dieser ermögliche es nämlich Finanzfachleuten, im Arbeitsfluss zu bleiben, indem Produktivitätswerkzeuge wie Excel nahtlos mit bestehenden Finanzsystemen verbunden würden, um wichtige Geschäftsprozesse zu unterstützen und Erkenntnisse und Maßnahmen in Echtzeit zu generieren.Die Übernahme von LeanIX sei inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden. Das führende Unternehmen für Software im Bereich Enterprise Architecture Management (EAM) werde SAP dabei helfen die Kompetenzen im Bereich der Geschäftstransformation zu erhöhen. Kunden sollten damit Zugang zu Tools für die kontinuierliche Geschäftstransformation erhalten und ihre Geschäftsprozesse mithilfe von künstlicher Intelligenz optimieren können.SAP habe die Prognose für 2023 bei allen wichtigen Kennzahlen erfüllen oder sogar übertreffen können. Hervorzuheben sei das operative Ergebnis, welches mit EUR 9,05 Mrd. über der Prognosebandbreite von EUR 8,65 Mrd. bis EUR 8,95 Mrd. zu liegen gekommen sei. Für das Gesamtjahr 2024 erwarte man im Cloud-Bereich einen Umsatz in der Spanne von EUR 17,0 Mrd. bis EUR 17,3 Mrd., was einem Wachstum zwischen 24% und 27% entspreche. Für Cloud und Software gehe man von Umsätzen in der Spanne von EUR 29,0 Mrd. bis EUR 29,5 Mrd. aus, was einem Wachstum von 8% bis 10% entspreche. Das operative Ergebnis solle sich nach eigenen Schätzungen im Bereich von EUR 7,6 Mrd. bis EUR 7,9 Mrd. belaufen.Frankly speaking, sähen die Analysten der RBI aufgrund der jüngsten starken Entwicklung des Aktienkurses nur noch wenig Potenzial nach oben.Daher setzt Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sein Kursziel auf EUR 185,00 und ändert seine Empfehlung für SAP von "Kauf" auf "Halten". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsabschlag zum breiten Markt berücksichtige. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: