Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

20,60 EUR +4,41% (15.03.2024, 17:21)



Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

20,50 EUR +3,46% (15.03.2024, 16:50)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



ISE-Symbol Ryanair-Aktie:

RYA



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (15.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die Ryanair-Aktie präsentiere sich weiterhin in einer glänzenden Verfassung. Nachdem der Kurs erstmals in der Firmengeschichte die Marke von 20,00 Euro habe überspringen können, sei es zunächst bis auf 20,73 Euro aufwärts gegangen. Zuletzt habe eine charttechnisch gesunde Korrektur eingesetzt. Reichlich Potenzial habe die Aktie Experten zufolge jedenfalls immer noch.So habe etwa die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Papiere der irischen Fluggesellschaft auf 28,70 Euro belassen. Dies liege knapp 40 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau. Dementsprechend sei das Rating mit "Overweight" bestätigt worden. Der Finanzchef des Billigfliegers habe sowohl kurz- als auch mittelfristig sehr optimistische Signale gesendet, habe Analyst Harry Gowers am Donnerstag nach einer Präsentation auf der hauseigenen Investorenkonferenz erklärt.Indes habe das Analysehaus Bernstein Research das Rating für die Ryanair-Aktie mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Outperform" belassen. Die weiter robuste Reisenachfrage, begrenzte Kapazitäten und eine Stabilisierung der Treibstoffpreise sollten die Gewinnentwicklung der europäischen Fluggesellschaften würden stützen, habe Analyst Alexander Irving im Rahmen seiner Branchenstudie erklärt. Dennoch hätten die Anleger den Sektor gemieden und die Aktienkurse seien weiter zurückgegangen. Er verstehe die Rezessionsängste, habe der Experte betont. Am besten positioniert sei vor diesem Hintergrund Ryanair mit hohen Gewinnen und Barmittelzuflüssen sowie einer grundsoliden Bilanz.Auch DER AKTIONÄR sei für die Anteilscheine des irischen Billigfliegers, bei dem es operativ nach wie vor absolut rund laufe, zuversichtlich gestimmt. Aus charttechnischer Sicht könne ebenfalls weiterhin grünes Licht gegeben werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: