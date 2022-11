Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont S.A.:



Die Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der größte Absatzmarkt Europa ist. (21.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Compagnie Financière Richemont S.A. (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Exchange-Symbol: CFR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Richemont habe nach den starken Zahlen, die den Schweizer Standardwert temporär die 120-Franken-Marke hätten überwinden lassen, seitwärts tendiert. Gehe es jedoch nach den Analysten, seien höhere Kurse nur eine Frage der Zeit. Aktuell melde sich die Deutsche Bank mit einer weiteren positiven Einschätzung zu Wort.Der deutsche Branchenprimus sehe den Richemont-Kurs perspektivisch nun bei 150 (zuvor: 145) Franken und habe zudem die Kaufempfehlung bekräftigt. Demnach sei der Titel eine Chance auf 30 Prozent Kursgewinn, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Analyst Adam Cochrane habe in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen 2022/23 seine (Gewinn-)Schätzungen erhöht. Der Luxusgüter-Hersteller habe robust abgeschnitten und zu konstanten Wechselkursen beim Umsatzwachstum sowie bei den EBIT-Margen über alle Sparten hinweg die Erwartungen übertroffen. Der Experte sei nun zuversichtlicher, dass Richemont auch künftig nachhaltig höhere Margen im Schmuck- wie auch im Uhren-Segment erzielen könne.Überdies sei eine Änderung der strategischen Ausrichtung sei nicht zu erwarten, da die YNAP-Frage nun hoffentlich gelöst sein dürfte. Vieles hänge nun von den makroökonomischen Fragen in den kommenden zwölf Monaten in Bezug auf China und die Verbraucherausgaben im Allgemeinen ab. Cochrane sei der Ansicht, dass der wichtige chinesische Markt China zwar kurzfristig eine gewisse Schwäche aufgrund erhöhter Corona-Zahlen erleben könnte.Die Richemont-Aktie verliere zum Wochenauftakt rund 1,7 Prozent auf 114,70 Franken. Wichtig sei, dass der Luxus-Wert nach wie vor über dem wichtigen GD200 (108,68 Franken) notiere und auch der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt sei.Richemont gehöre neben Marktführer LVMH zu den Favoriten des "Aktionär" im Luxus-Segment. Die teuren Uhren und der hochwertige Schmuck, etwa von Cartier, dürften weiterhin bei den Wohlhabenden beliebt bleiben. Die Richemont-Aktie ist eine laufende Empfehlung - wer investiert ist, bleibt weiter an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Auch Nachzügler mit Risikobewusstsein könnten noch aufspringen. (Analyse vom 21.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)