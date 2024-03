Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (08.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe die Aktie von Rheinmetall immer wieder zu den Top-Gewinnern im DAX gezählt. Am Freitag ergebe sich nun einmal ein ungewöhnliches Bild. Mit einem Minus von knapp zwei Prozent zähle der Rüstungskonzern zu den schwächsten Werten im DAX. Doch wie gehe es nach dieser ersten Verschnaufpause weiter?Die Analysten würden jedenfalls weiterhin auf breiter Front zum Kauf raten. 15 Kaufempfehlungen auf der einen Seite stehe laut der Nachrichtenagentur Bloomberg lediglich eine einzige Verkaufsempfehlung entgegen. Zweimal laute das Votum "halten".Das durchschnittliche Kursziel liege mit 420,31 Euro zwar knapp unterhalb des aktuellen Niveaus. Es bestehe aber kein Grund zur Sorge, denn die Experten hätten ihre Ziele angesichts der starken Entwicklung zuletzt bereits peu à peu angepasst. Noch im November habe das durchschnittliche Ziel lediglich bei rund 300 Euro gelegen. Dieser Trend dürfte weiter anhalten.Besonders optimistisch zeige sich inzwischen das Bankhaus Metzler. Analyst Alexander Neuberger sehe den fairen Wert erst bei 505 Euro - knapp 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die niedrigsten Ziele kämen derweil von Oddo BHF und Warburg, die jeweils 323 Euro als fairen Wert ausgeben würden. Allerdings hätten diese auch ihre Schätzungen am längsten nicht mehr überarbeitet - seit Januar respektive sogar November 2023. Eine Anpassung nach oben erscheine somit durchaus denkbar."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich und hält Rheinmetall mittelfristig nach wie vor für einen der aussichtsreichsten Werte im DAX, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link