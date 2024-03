Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

431,70 EUR +1,39% (01.03.2024, 19:36)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

429,10 EUR +1,20% (01.03.2024, 17:38)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (01.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Neues Rekordhoch für Rheinmetall! Am Freitag gewinne die Aktie zweieinhalb Prozent auf 433,70 Euro. Damit verbessere sich die Performance 2024 auf 50 Prozent, nachdem das Papier 2023 bereits 54 Prozent und 2022 154 Prozent zugelegt habe. Rückenwind erhalte die Rheinmetall-Aktie von einer ordentlichen Kurszielanhebung.Die britische Investmentbank Barclays sehe für Rheinmetall vor den Quartalszahlen nun Raum bis 420 Euro nach zuvor 381 Euro. Das Votum laute weiterhin auf "Übergewichten".Die Gewinndynamik und der Auftragseingang dürften stark ausfallen, habe Analystin Charlotte Keyworth in ihrer Studie geschrieben. Hingegen könnte die Umsatzentwicklung leicht hinter den Markterwartungen zurückgeblieben sein.Rheinmetall lege am 14. März die Geschäftszahlen vor. Die von Bloomberg befragten Analysten würden für das vierte Quartal einen Umsatz 2,9 Mrd. Euro (+24 Prozent), ein EBITDA von 676 Mio. (+34 Prozent) und einen Nettogewinn 395 Mio. (+38 Prozent) erwarten.Aus charttechnischer Sicht heiße es bei Rheinmetall: "The sky is the limit". AKTIONÄR-Leser liegen mit der im August 2022 empfohlenen Aktie mit 160 Prozent im Plus, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link