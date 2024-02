Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kassensturz bei Rheinmetall: Die beeindruckende Rally der vergangenen Wochen habe einige Anleger an diesem Dienstag offenbar dazu verleitet, einen Teil ihrer Rheinmetall-Aktien abzustoßen. Die Notiz sei zwischenzeitlich regelrecht eingebrochen. Der Kurs sei von 420 Euro auf nur noch 394 Euro gestürzt - ein Minus von sechs Prozent innerhalb weniger Minuten. Doch als die ersten Shorties damit begonnen hätten, sich die Hände zu reiben, habe die Notiz wieder gedreht.Angesichts der Kursrally der vergangenen Wochen, Monate und inzwischen Jahre sei es wenig erstaunlich, dass Anleger auch einmal Gewinne vom Tisch nähmen. Binnen zweieinhalb Wochen hätten die Papiere 27 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktie habe sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vervielfacht wegen der Aussicht, dass die internationalen Verteidigungsinvestitionen deutlich erhöht würden.Auch an diesem Dienstag habe Rheinmetall einen weiteren Großauftrag vermelden können. Die Bundeswehr ordere ein Flugabwehrsystem. Wie der Rüstungskonzern am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt habe, werde Rheinmetall das mobile Flugabwehrsystem "Skyranger 30" an die deutschen Streitkräfte liefern. Das Auftragsvolumen liege bei 595 Millionen Euro. Der Auftrag sehe die Lieferung eines Prototyps und weiterer 18 Serienfahrzeuge vor. Es bestehe die Option für 30 weitere Systeme. Die Lieferung des Prototyps solle Ende 2024 erfolgen.Das System schließe die aktuelle Fähigkeitslücke der mobilen Flugabwehr, habe die Firma betont. "Das System bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Schutz, Flexibilität und Präzision, um den wachsenden Anforderungen an herausfordernde Bedrohungsszenarien im Nah- und Nächstbereich gerecht zu werden."Bis zum Erreichen des Kursziels von inzwischen 450 Euro hat das Papier weitere Luft - und bleibt damit weiterhin kaufenswert, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. Insbesondere Rücksetzer, wie sie sich heute zwischenzeitlich abgezeichnet hätten, würden zum Einstieg einladen. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link