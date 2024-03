Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall habe am Dienstag erneut auf der Gewinnerseite im DAX gestanden und zeitweise mehr als 2,5 Prozent zugelegt. Dabei habe der Kurs an die jüngste Rekordfahrt angeknüpft und einen neuen Höchststand von 489,40 Euro markiert. Vorstandschef Armin Papperger habe derweil Kasse gemacht.Allein seit Jahresbeginn summiere sich das Kursplus bei Rheinmetall inzwischen auf fast 70 Prozent. Damit sei der Industrie- und Rüstungskonzern die unangefochtene Nummer Eins im DAX. Auf den Rängen würden Daimler Truck mit einem Plus von 40,0 Prozent und SAP mit einem Plus von 24,2 Prozent folgen. Der deutsche Leitindex selbst habe seit Jahresbeginn 7,4 Prozent gewonnen.Profitiert habe Rheinmetall zuletzt von starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick in der Vorwoche sowie bullishen Analystenkommentaren. Nach Bloomberg-Informationen habe etwa Alexander Wahl von der Investmentbank Stifel am Montag seine Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 420 auf 565 Euro erhöht. Selbst vom jüngsten Rekordhoch aus traue er ihr damit noch mehr als 15 Prozent Kurspotenzial zu und sei damit nun der größte Bulle unter den Experten, die sich regelmäßig mit den Papieren von Rheinmetall befassen würden.UPDATE: Den starken Anstieg der Aktie in den letzten Wochen und Monaten habe Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Montag genutzt, um Aktien seines Unternehmens im Volumen von rund 5 Millionen Euro zu verkaufen. Konkret habe der Manager laut einer Stimmrechtsmitteilung an diesem Dienstag Anteilsscheine für rund 4,91 Millionen Euro veräußert.Dank voller Auftragsbücher dürfte das Wachstum bei Rheinmetall anhalten und auch die Aktie weiter nach oben klettern. Die Bewertung lasse ebenfalls noch Luft nach oben.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link