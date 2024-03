XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

485,40 EUR +1,63% (21.03.2024, 11:36)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der millionenschwere Insiderverkauf von Konzernchef Armin Papperger habe bei Rheinmetall am Mittwoch für einen kräftigen Rücksetzer gesorgt. Doch am heutigen Donnerstag gebe es für den Düsseldorfer Rüstungskonzern bereits wieder Rückenwind von Seiten der Analysten. JPMorgan werde besonders bullish. Analyst David Perry habe das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 455 auf 600 Euro erhöht und die Einstufung auf "overweight" belassen. Damit zeige sich die US-Bank so bullish wie kein anderes Analystenhaus. Die deutliche Anhebung werde mit einer höheren Bewertung der Rüstungsbranche begründet.Ein neues Ziel gebe derweil auch ODDO BHF aus. Dieses sei ebenfalls deutlich von 350 auf 520 Euro angehoben worden. Nach dem deutlichen Kursanstieg zuletzt und angesichts eines nur noch geringen Potenzials habe ODDO BHF die Rheinmetall-Aktie jedoch von "outperform" auf "neutral" abgestuft.Nach Zahlen und Ausblick würden die Analysten peu à peu bullisher für den DAX-Titel. Durch die höheren Schätzungen sinke die Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Angesichts voller Auftragsbücher und steigender Umsätze und Margen dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. "Der Aktionär" bleibe bullish, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:484,50 EUR +1,64% (21.03.2024, 11:50)