Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (14.07.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Porsche-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) hat in der ersten Juli-Hälfte einen volatilen Verlauf erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe sich die schwache Tendenz aus dem Vormonat (-17,1%) zunächst fortgesetzt und die Kurse seien am 5. Juli mit EUR 59,06 auf ein neues Jahrestief zurückgefallen. An der unteren Begrenzung des großen Keilmusters sei jedoch der Konter gefolgt und die Notierungen hätten sich verbessert - vor allem durch die beiden starken Sitzungen am vergangenen Donnerstag (+6,5%) und Freitag (+6,1%) - in nur drei Handelstagen um insgesamt 14,7%. Dadurch seien die bis dato angelaufenen Jahresverluste von -29,2% auf zwischenzeitlich -18,8% eingedämmt worden.Ausblick: Mit dem Hochlauf in der vergangenen Woche könnte im Chart nun die Vollendung eines V-Musters greifbar werden. Dafür müssten die Kurse allerdings noch ein paar wichtige Hürden überbieten. Das Long-Szenario: Der erste Widerstand finde sich jetzt am März-Tief bei 67,02 EUR bzw. an der Volumenspitze zwischen 67,50 EUR und 68,00 EUR, die zusätzlich durch das Top vom Freitag bei 67,88 EUR verstärkt werde. Gelinge dort der Break, würden sich die Kursziele direkt auf das Mai-Tief bei 68,92 EUR und damit auch auf das Verlaufshoch vom 28. Juni bei 69,16 EUR stellen. Könne mit dem Sprung über diese Doppelhürde das V-Muster vollendet werden, hätten die Kurse anschließend Platz bis zur oberen Keilbegrenzung (Februar-Abwärtstrendgerade), die - in Kombination mit dem GD50 bei 70,72 EUR - ebenfalls einen Mehrfach-Widerstand bilde. Das Short-Szenario: Halte die aktuelle Konsolidierungsphase an, ließe sich am Verlaufstief bei 63,92 EUR die erste Unterstützung ableiten. Darunter wäre der nächste Halt allerdings erst an der runden 60er-Marke zu finden, wobei auf diesem Niveau auch ein Test des Jahrestiefs 59,06 EUR und/oder der unteren Keilbegrenzung bei aktuell 58,75 EUR einkalkuliert werden müsste. Zudem würde die Volumenspitze - das Level mit dem meisten Handelsvolumen der vergangenen drei Jahre - auch einen Dip bis 57,50 EUR bzw. 56,50 EUR möglich machen. Sollte die Aktie mit Kursen darunter die bearishe Auflösung des Keils bestätigen, müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung 50er-Marke gerechnet werden. (Analyse vom 14.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link