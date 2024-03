Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:

Die international tätige PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs.



Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. (15.03.2024/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PNE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) charttechnisch unter die Lupe.Seit Dezember 2022 friste die PNE-Aktie ein Schattendasein an der Börse. In dieser Zeit habe der Titel einen Kursrückgang von 24,10 EUR bis in der Spitze auf unter 12 EUR hinnehmen müssen. Aktuell sei das Papier aber wieder einen charttechnischen Blick wert, denn die Tiefpunkte bei 12,16/11,66 EUR würden einen potenziellen Doppelboden bilden. Die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 13,01 EUR) sowie der Spurt über die fallende Nackenlinie der unteren Umkehr (akt. bei 13,73 EUR) würden die aktuellen Trendwendeambitionen unterstreichen. In die gleiche Kerbe würden derzeit diverse Indikatoren schlagen. So würden RSI und MACD positive Divergenzen ausweisen. Im Verlauf des Oszillators liege als möglicher Vorbote sogar bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Aus der Höhe der Trendwendeformation ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 2 EUR, welches sehr gut mit den horizontalen Barrieren bei 16 EUR harmoniere. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite sei dagegen die o. g. Glättungslinie prädestiniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis sichere gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:13,24 EUR 0,00% (14.03.2024, 09:27)