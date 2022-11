WKN PNE-Aktie:

Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des PNE-Angebotes.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 400 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (23.11.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PNE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) charttechnisch unter die Lupe.Die PNE-Aktie entwickle sich mehr und mehr zum absoluten Topperformer 2022. Diesen Marathonlauf haben wir bereits früh mit einem sog. "rounding bottom" bzw. einem "Bilderbuchtrend" begleitet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Da die größten Fehler oftmals im Erfolg und in der Euphorie gemacht würden, sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit sehr genau hinschauen. Darüber hinaus würden einige charttechnische Faktoren dafür sprechen, dass ein aktives Money Management an Bedeutung gewinne. Mittlerweile habe das Papier selbst die Parallele zum steilen Aufwärtstrend seit 2019 (akt. bei 20,24 EUR) temporär überwunden. Gleichzeitig seien diverse Indikatoren massiv überkauft. Während der MACD auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren notiere, verharre der RSI seit dem Frühjahr in seiner oberen Extremzone.Die Aufwärtsbewegung bei der PNE-Aktie sei absolut intakt, doch den zwischenzeitlichen Ausbruch aus dem oben genannten Trendkanal müssten die Bullen nun jeden Tag neu bestätigen. Einen nachhaltigen Rückfall in den Trend gelte es unbedingt zu verhindern! Deshalb definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die jüngsten Wochentiefs bei rund 19,50 EUR als neues Stopp-Loss-Level. (Analyse vom 23.11.2022)