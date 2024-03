NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

113,675 USD +3,02% (11.03.2024, 15:19)



ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Thomas Chong, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) von "hold" auf "buy" hoch.Das Unternehmen sei zu einer Sum-of-the-parts-Bewertung übergegangen, die die Bewertung von Temu berücksichtige. Das von 117 auf 157 USD revidierte Kursziel basiere auf einem Wert von 139 USD für das Inlandsgeschäft und 18 USD pro Aktie für Temu, so Thomas Chong gegenüber den Investoren. Das Unternehmen gehe davon aus, dass Temu im Jahr 2024 ein GMV von etwa 37 Mrd. USD erwirtschaften werde, wobei die Verlustmarge als Prozentsatz des GMV schrumpfe, und erwarte, dass das inländische GMV im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20% wachsen werde.Thomas Chong, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von PDD Holdings von "hold" auf "buy" hoch. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:104,00 EUR +2,97% (11.03.2024, 15:28)