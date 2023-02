Ausblick: Mit dem Rückfall unter die 12.000er Marke sei der Index auf den niedrigsten Stand seit dem 31. Januar gefallen.



Das Long-Szenario: Um den jüngsten Abwärtsschub zu kontern, müsste das Aktienbarometer wieder über die runde Tausendermarke steigen und direkt im Anschluss Kurs auf den Bremsbereich zwischen 12.166 und 12.180 nehmen. Könne der NASDAQ 100 oberhalb von 12.180 aus dem Handel gehen, wäre einerseits das offene Gap vom Freitag wieder geschlossen, andererseits hätten die Tech-Werte anschließend auch Platz für einen Sprint an den Widerstandsbereich rund um 12.250 Zähler. Die nächste Hürde wäre dann an der unteren Kante des offenen Gaps vom 17. Februar bei 12.386 zu finden.



Das Short-Szenario: Werde der Rückfall unter die 12.000er Marke indes mit weiteren Abgaben bestätigt, müsste zunächst auf die langfristige 200-Tage-Linie geachtet werden, die aktuell bei 11.905 verlaufe und mit dem Tagestief am Freitag bereits auf den Prüfstand gestellt worden sei. Werde die Trendlinie unterkreuzt, dürften neue Abwärtsimpulse ausgelöst werden, die eine Ausweitung der Verkäufe bis an den GD50 (11.716) auslösen könnten. Darunter wäre ein Rücksetzer bis an die März-Abwärtstrendgerade bzw. das Volumenmaximum im Bereich von 11.550/11.500 möglich. (27.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 musste am Freitag weitere 1,7% abgeben und rutschte per Schlusskurs unter 12.000 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für die Tech-Werte sei es in der vergangenen, feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche vom Start weg nach unten gegangen. Hätten die Notierungen am Dienstag noch auf das Wochenhoch bei 12.257 Punkten steigen können, seien die Kurse in den folgenden Sitzungen weiter zurückgefallen und hätten am Freitag bei 11.901 Zählern ein neues Februar-Tief knapp unterhalb der 200-Tage-Linie markiert. Dabei sei der NASDAQ 100 bereits zum Opening bei 11.980 unter die viel beachtete 12.000er Barriere abgerutscht und habe gleichzeitig ein 200 Punkte breites Gap in den Chart gerissen.