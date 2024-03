NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:Cantor Fitzgerald erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU).Während die Erwartungen hoch gewesen seien, habe Micron Technology mit Ergebnissen für das Februar-Quartal sicherlich geliefert, die deutlich über dem Konsens lägen, sowie einer Prognose für das Mai-Quartal, die ebenfalls über dem Konsens liege, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management gehe davon aus, dass das Angebot sowohl bei DRAM als auch bei NAND im gesamten GJ 2024 unter der Nachfrage bleiben werde, so dass das GJ 2025 ein neues Rekordjahr für den US-Halbleiterkonzern werden könne.Cantor Fitzgerald hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Micron Technology-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120 auf 135 USD angehoben. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:102,30 EUR +1,04% (21.03.2024, 16:26)