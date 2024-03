NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 105 auf 130 USD an.Das Unternehmen habe bessere Ergebnisse für das Februar-Quartal gemeldet und einen Ausblick für das Mai-Quartal gegeben, der besser als der Konsens ausgefallen sei. Dies spiegele bessere Nachfrage- und Preistrends sowie eine fortgesetzte Normalisierung der überschüssigen Kundenbestände wider. JPMorgan sage, dass sich die Lagerbestände in den Rechenzentren deutlich verbessert hätten und Micron erwarte, dass sich das Niveau in der ersten Hälfte des Jahres 2024 normalisiere. Das Unternehmen gehöre weiterhin zu den Top-Picks von JPMorgan im Bereich Halbleiter für das kommende Jahr.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Micron Technology-Aktie weiterhin mit "overweight". (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:101,00 EUR -0,25% (21.03.2024, 15:30)