NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

110,76 USD +14,88% (21.03.2024, 15:45)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Stifel:Stifel rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) und hebt das Kursziel an.Die Q2-Ergebnisse und der Q3-Ausblick hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Es seien aber die optimistischen Kommentare des Managements für das Geschäftsjahr 2025, einschließlich der erwarteten Rekordeinnahmen, die bei den Anlegern auf große Resonanz stoßen dürften. Die Bedingungen zur Förderung starker durchschnittlicher Verkaufspreise und einer Margenexpansion seien völlig intakt.Stifel hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Micron Technology-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120 auf 140 USD erhöht. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:102,30 EUR +1,04% (21.03.2024, 16:26)