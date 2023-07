"Nachdem der MDAX diese wichtige, im Chart dick schwarz hervorgehobene 200-Tage-Linie im Zuge der kurzen Banken-Panik"vom März gerade noch hatte halten können, ist der ‚Index der zweiten Reihe‘ in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Deren untere Begrenzung im Bereich 26.300/26.400 Punkte wurde dabei prominent durch diese 200-Tage-Linie verstärkt, die sich mittlerweile aber mit gut 26.800 Punkten von dieser Zone nach oben abgesetzt hat", beschreibe er die Situation. "An diese Linie war der MDAX Anfang Juli zum dritten Mal in kurzer Zeit zurückgefallen und wieder setzten umgehend Käufe ein. Käufe, die diesmal indes weiter reichen als nach den beiden vorherigen Tests, denn diesmal ist der Index in die Nackenlinien-Zone der Toppbildung des ersten Quartals und den Bereich der markanten Zwischenhochs vom Sommer 2022 vorgedrungen." Sei das ein erster Schritt in Richtung des bei 29.815 Punkten liegenden Jahreshochs? Im Idealfall womöglich sogar das Sprungbrett für einen Anstieg darüber hinaus?



Dazu meine Gehrt: "Möglich wäre das zwar, aber es gäbe zwei Voraussetzungen, die zu erfüllen wären. Zum einen müsste der MDAX diesen Level auch in der kommenden Woche halten, idealerweise sogar ausbauen. Was deswegen zumindest offen ist, weil wir heute wieder einmal eine Abrechnung an der Terminbörse sehen. Und diese Termine hatten zuletzt nicht nur bei DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), sondern auch beim MDAX kurstreibend gewirkt, danach war dann in Sachen Käufe umgehend nicht mehr viel geboten gewesen. Erst, wenn das diesmal anders liefe, wäre die Chance, dass sich der Anstieg nennenswert fortsetzt, gut."



Zum anderen stünden jetzt die Quartals- bzw. Halbjahreszahlen der Unternehmen an. Und ob diese die Anleger zum Einstieg animieren würden, sei zumindest offen. Immerhin habe es bereits die eine oder andere Gewinnwarnung gegeben. "Die oft heftigen Reaktionen darauf deuteten an, dass viele bislang sehr sicher waren, dass diese Kombination aus Nullwachstum, Inflation und hohen Kreditkosten an den Unternehmensgewinnen spurlos vorbeigehen würde. Damit könnten die in den kommenden drei Wochen vermehrt einlaufenden Bilanzen für die Bullen zum Problem werden, sollten die good news dabei zu spärlich ausfallen."



Gehrt ziehe daher folgendes Fazit: "Die Chance, sich in den Bereich der runden 30.000 Punkte-Marke vorzuarbeiten, hätte der MDAX; das indes als bereits beschlossene Sache anzusehen, wäre hochriskant. Was aber andererseits nicht heißt, dass der Weg nach oben zugestellt wäre oder man gar an der jetzt angelaufenen Widerstandszone Short gehen könnte. Für ein glaubwürdiges, bärisches Signal müsste der Index aus dieser Seitwärtsrange nach unten herausfallen, sprich diese nach vier erfolgreichen Tests jetzt wegweisende 200-Tage-Linie bei einem erneuten Test brechen und die Supportzone 26.300/26.400 Punkte durchschlagen. Oberhalb dieser Zone bleibe für die Bullen noch alles möglich." (21.07.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Dreimal binnen sechs Wochen testete der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) die erstmals schon im März getestete 200-Tage-Linie, dreimal hielt sie, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Diesmal ziehe der Index dynamischer an als zuvor, habe die letzten Zwischenhochs jetzt überboten. Bedeute das "freie Bahn" für die Bullen oder trügt der Schein? Dieser Frage gehe Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX auf den Grund.