NYSE-Aktienkurs Juniper Networks-Aktie:

36,81 EUR +21,81% (09.01.2024, 22:00)



ISIN Juniper Networks-Aktie:

US48203R1041



WKN Juniper Networks-Aktie:

923889



Ticker-Symbol Juniper Networks-Aktie:

JNP



NYSE-Symbol Juniper Networks-Aktie:

JNPR



Kurzprofil Juniper Networks Inc.:



Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE-Symbol: JNPR) ist ein US-Netzwerkausrüster. Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten stehen die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Technologielösungen, die von Internetanbietern und Telekommunikationsunternehmen zur Verbesserung der Netzwerk-Infrastruktur verwendet werden. Die Angebotspalette umfasst Produkte aus den Bereichen Routing, Switching, Anwendungsbeschleunigung, Sicherheit und Benutzerkontrolle. Im Vordergrund stehen die Ergänzung und Optimierung bestehender Anwendungen. Neben Softwarelösungen bietet der Konzern auch Hardwareprodukte und ergänzende Serviceleistungen. Eines der bekanntesten Produkte von Juniper Networks ist der sogenannte Internetbackbone-Router. Ihn hat Juniper für die spezifischen Dienste von Internetbetreibern entwickelt. (10.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Juniper Networks-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE-Symbol: JNPR) von "outperform" auf "in line" mit einem Kursziel von USD 40 herab.Es sei bekannt geworden, dass HP Enterprise Juniper zu einem Preis von USD 40 pro Aktie übernehmen werde, was Juniper mit dem 2,5-fachen des Umsatzes und dem etwa 17-fachen des Zwölfmonats-Kurses bewerte. Das Researchhaus sei der Ansicht, dass der Netzwerkbereich bis 2024 wahrscheinlich gedämpfter bleiben werde, da Juniper und andere eine Phase der Bestandsauflösung und der Normalisierung des Auftragsbestands durchlaufen würden, aber strukturell sei es der Ansicht, dass das Unternehmenssegment von Juniper weiterhin gut positioniert sei, um den Campus-Markt in den nächsten Jahren zu stören, und es nenne die Bewertung des Geschäfts "angemessen".Die Analysten von Evercore ISI stufen die Juniper Networks-Aktie von "outperform" auf "in line" herunter. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze Juniper Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Juniper Networks-Aktie:34,02 EUR +1,01% (10.01.2024, 14:52)