Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

259,90 Euro +0,02% (16.10.2023, 15:28)



NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

273,15 USD +2,64% (13.10.2023)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Boston (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von SVB Securities:Die Analysten von SVB Securities nehmen die Coverage der Aktie von Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) mit "outperform" auf.Die Aktien seien in letzter Zeit unter Druck geraten, was zum Teil auf mögliche Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen zurückzuführen sei, die eine beschleunigte Einführung von Inkretinen auf bestimmte Zielverfahren von Intuitive Surgical haben könnte, wie z. B. die bariatrische Chirurgie. Darüber hinaus werde sich der Markt für chirurgische Robotik in den nächsten Jahren weiterentwickeln, da mehrere neue Systeme von Wettbewerbern in den USA auf den Markt kommen dürften.SVB Securities sehe jedoch weiterhin ein attraktives Setup für die Aktien von Intuitive Surgical, da seine Analyse darauf hindeute, dass die Gesamtauswirkungen des rückläufigen Wachstums bei bariatrischen Eingriffen auf die Gesamteinnahmen von Intuitive Surgical selbst unter den extremsten Umständen 5% nicht übersteigen dürften, während neue Marktteilnehmer am Horizont letztlich dazu beitragen könnten, das Gesamtwachstum des Marktes für chirurgische Robotik zu beschleunigen, ohne einen bedeutenden Anteil davon zu übernehmen.Die Analysten von SVB Securities bewerten die Intuitive Surgical-Aktie in einer Ersteinschätzung mit "outperform". Das Kursziel laute 342,00 USD. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie: