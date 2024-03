NASDAQ-Aktienkurs Intuit-Aktie:

Kurzprofil Intuit Inc.:



Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) ist ein Hersteller von Standardanwendungssoftware aus Kalifornien. 1983 brachten Scott Cook und Tom Proulx die Software Quicken zur persönlichen Finanzverwaltung auf den Markt. Das Programm zählt heute neben QuickBooks (Buchhaltungs-Software) und TurboTax (Software für Steuererklärungen) nach wie vor zu den Haupteinnahmequellen von Intuit Inc. Außerdem werden inzwischen auch immer mehr spezielle Apps z.B. für das mobile Bezahlen entwickelt. (27.03.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Intuit-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets belassen die Aktie von Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, WKN: 886053, Ticker-Symbol: ITU, NASDAQ-Symbol: INTU) weiterhin auf "overweight".KeyBanc habe das Kursziel für Intuit von 700 auf 720 USD angehoben und behalte das Rating "overweight" für die Aktie bei, nachdem das Unternehmen im März 2024 mehr als 100 KMUs befragt habe, die auf eine Verlangsamung des Wachstums der IT-Ausgaben im Jahr 2024 hingewiesen hätten. Das Unternehmen bezeichne QuickBooks als einen wichtigen/strategischen Anbieter im gesamten SMB-Bereich mit einem dominanten Anteil in den Bereichen Buchhaltung/Rechnungswesen und E-Mail-Marketing. QuickBooks werde von den Umfrageteilnehmern auch für angrenzende Back-Office-Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Rechnungsmanagement/AP und Rechnungsstellung/AR in Betracht gezogen.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets bewerten die Intuit-Aktie unverändert mit "overweight". (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze Intuit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuit-Aktie:593,30 EUR +0,42% (27.03.2024, 12:09)