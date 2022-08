Xetra-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

322,75 EUR +4,98% (16.08.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

327,38 USD +4,06% (16.08.2022, 22:00)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (17.08.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) war gestern nach Zahlen über den Erwartungen zweitstärkster Wert im Dow Jones und legte um 4,06% zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie sei nach einem mehrmonatigen Abverkauf am 22. Juni 2022 auf ein Tief bei 264,51 USD zurückgefallen. Seitdem befinde sich der Wert wieder in einer Aufwärtsbewegung. Gestern habe sie die Widerstandszone aus EMA 200 (Tagesbasis) bei 315,14 USD und Horizontalwiderstand bei 318,40 USD durchbrochen. Die Bewegung seit Mitte April lasse sich als eine Art Rounding Bottom ansehen. Der gestrige Anstieg könne als Ausbruch aus dieser Bodenformation gewertet werden.AusblickDie Aktie von Home Depot habe gestern ein neues Kaufsignal ausgebildet. Dieses Signal könnte zu einer Rally bis zunächst 340,74-344,10 USD und später bis ca. 375,15 USD führen. Ein Rückfall unter den EMA 200 wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Bruch der Unterstützung bei 303,31 USD könnte als Verkaufssignal in Richtung 264,51 USD gewertet werden. (Analyse vom 17.08.2022)Börsenplätze Home Depot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:322,70 EUR +0,23% (17.08.2022, 09:05)