Paris (www.aktiencheck.de) - Der Hongkonger Leitindex Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) hat das neue Jahr ganz im Sinne des Hasen begonnen, in dessen Zeichen das am Sonntag gestartete chinesische Neujahr steht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly".Inflationsentwicklung könnte die Stimmung drückenDie Corona-Ansteckungswelle nach dem Ende der harten Corona-Restriktionspolitik habe der Zuversicht der Börsianer bislang nichts anhaben können. Besorgt würden manche Ökonomen allerdings auf die Inflation blicken. Habe der im Zuge der No-COVID-Politik eingebrochene Konsum die Teuerung im Reich der Mitte stark gedeckelt, dürfte nun ein Nachholeffekt einsetzen. Dies könnte die chinesische Notenbank zu einer restriktiven Geldpolitik nötigen und den Aufwärtstrend des Hang Seng stoppen. Überhaupt scheine die Euphorie zurzeit sehr groß zu sein. Interessierte Anleger sollten die Entwicklungen daher genauestens verfolgen und keine allzu großen Risiken eingehen. (27.01.2023/ac/a/m)